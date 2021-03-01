BABB (BAX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BABB (BAX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BABB (BAX) teave Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services. Ametlik veebisait: https://getbabb.com/ Valge raamat: https://getbabb.com/wp-content/uploads/2021/03/BABB-Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf920e4f3fbef5b3ad0a25017514b769bdc4ac135 Ostke BAX kohe!

BABB (BAX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BABB (BAX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Koguvaru: $ 99.00B $ 99.00B $ 99.00B Ringlev varu: $ 80.26B $ 80.26B $ 80.26B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0009481 $ 0.0009481 $ 0.0009481 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000161 $ 0.0000161 $ 0.0000161 Praegune hind: $ 0.0000207 $ 0.0000207 $ 0.0000207 Lisateave BABB (BAX) hinna kohta

BABB (BAX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BABB (BAX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BAX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BAX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BAX tokeni tokenoomikat, avastage BAX tokeni reaalajas hinda!

BABB (BAX) hinna ajalugu BAX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BAX hinna ajalugu kohe!

