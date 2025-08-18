BABB (BAX) reaalajas hind on $ 0.000022243. Viimase 24 tunni jooksul BAX kaubeldud madalaim $ 0.0000215 ja kõrgeim $ 0.0000225 näitab aktiivset turu volatiivsust. BAXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.003376659937202931 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0000161.
Lüliajalise tootluse osas on BAX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -13.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BABB (BAX) – turuteave
No.1886
$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M
$ 398.71
$ 398.71$ 398.71
$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M
80.26B
80.26B 80.26B
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
99,000,000,000
99,000,000,000 99,000,000,000
80.25%
ETH
BABB praegune turukapitalisatsioon on $ 1.79M$ 398.71 24 tunnise kauplemismahuga. BAX ringlev varu on 80.26B, mille koguvaru on 99000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.22M.
BABB (BAX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BABB tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000006758
-23.31%
60 päeva
$ -0.000009757
-30.50%
90 päeva
$ -0.000019844
-47.15%
BABB Hinnamuutus täna
Täna registreeris BAX muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BABB 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000006758 (-23.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BABB 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BAX $ -0.000009757 (-30.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BABB 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000019844 (-47.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BABB (BAX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services.
BABB on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BABB investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida BAX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BABB kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BABB ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BABB hinna ennustus (USD)
Kui palju on BABB (BAX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BABB (BAX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BABB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BABB (BAX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BABB (BAX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BABB osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BABB osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.