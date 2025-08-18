Rohkem infot BAX

BABB hind(BAX)

1 BAX/USD reaalajas hind:

$0.000022243
$0.000022243
USD
BABB (BAX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:17:13 (UTC+8)

BABB (BAX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000215
24 h madal
$ 0.0000225
24 h kõrge

$ 0.0000215
$ 0.0000225
$ 0.003376659937202931
$ 0.0000161
0.00%

0.00%

-13.45%

-13.45%

BABB (BAX) reaalajas hind on $ 0.000022243. Viimase 24 tunni jooksul BAX kaubeldud madalaim $ 0.0000215 ja kõrgeim $ 0.0000225 näitab aktiivset turu volatiivsust. BAXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.003376659937202931 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0000161.

Lüliajalise tootluse osas on BAX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -13.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BABB (BAX) – turuteave

No.1886

$ 1.79M
$ 398.71
$ 2.22M
80.26B
100,000,000,000
99,000,000,000
80.25%

ETH

BABB praegune turukapitalisatsioon on $ 1.79M $ 398.71 24 tunnise kauplemismahuga. BAX ringlev varu on 80.26B, mille koguvaru on 99000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.22M.

BABB (BAX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BABB tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.000006758-23.31%
60 päeva$ -0.000009757-30.50%
90 päeva$ -0.000019844-47.15%
BABB Hinnamuutus täna

Täna registreeris BAX muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BABB 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000006758 (-23.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BABB 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BAX $ -0.000009757 (-30.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BABB 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000019844 (-47.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BABB (BAX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BABB hinnaajaloo lehte.

Mis on BABB (BAX)

Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services.

BABB on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BABB investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BAX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BABB kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BABB ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BABB hinna ennustus (USD)

Kui palju on BABB (BAX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BABB (BAX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BABB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BABB hinna ennustust kohe!

BABB (BAX) tokenoomika

BABB (BAX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BABB (BAX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BABB osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BABB osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BAX kohalike valuutade suhtes

1 BABB(BAX)/VND
1 BABB(BAX)/AUD
1 BABB(BAX)/GBP
1 BABB(BAX)/EUR
1 BABB(BAX)/USD
1 BABB(BAX)/MYR
1 BABB(BAX)/TRY
1 BABB(BAX)/JPY
1 BABB(BAX)/ARS
1 BABB(BAX)/RUB
1 BABB(BAX)/INR
1 BABB(BAX)/IDR
1 BABB(BAX)/KRW
1 BABB(BAX)/PHP
1 BABB(BAX)/EGP
1 BABB(BAX)/BRL
1 BABB(BAX)/CAD
1 BABB(BAX)/BDT
1 BABB(BAX)/NGN
1 BABB(BAX)/UAH
1 BABB(BAX)/VES
1 BABB(BAX)/CLP
1 BABB(BAX)/PKR
1 BABB(BAX)/KZT
1 BABB(BAX)/THB
1 BABB(BAX)/TWD
1 BABB(BAX)/AED
1 BABB(BAX)/CHF
1 BABB(BAX)/HKD
1 BABB(BAX)/AMD
1 BABB(BAX)/MAD
1 BABB(BAX)/MXN
1 BABB(BAX)/PLN
1 BABB(BAX)/RON
1 BABB(BAX)/SEK
1 BABB(BAX)/BGN
1 BABB(BAX)/HUF
1 BABB(BAX)/CZK
1 BABB(BAX)/KWD
1 BABB(BAX)/ILS
1 BABB(BAX)/NOK
1 BABB(BAX)/NZD
$0.00003736824

BABB ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BABB võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse BABB ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BABB kohta

Kui palju on BABB (BAX) tänapäeval väärt?
Reaalajas BAX hind USD on 0.000022243 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BAX/USD hind?
Praegune hind BAX/USD on $ 0.000022243. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BABB turukapitalisatsioon?
BAX turukapitalisatsioon on $ 1.79M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BAX ringlev varu?
BAX ringlev varu on 80.26B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BAX (ATH) hind?
BAX saavutab ATH hinna summas 0.003376659937202931 USD.
Mis oli kõigi aegade BAX madalaim (ATL) hind?
BAX nägi ATL hinda summas 0.0000161 USD.
Milline on BAX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BAX kauplemismaht on $ 398.71 USD.
Kas BAX sel aastal kõrgemale ka suundub?
BAX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BAX hinna ennustust.
BABB (BAX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.000022243
