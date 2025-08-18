Rohkem infot B3

B3 Base hind(B3)

$0.003082
$0.003082$0.003082
+0.09%1D
B3 Base (B3) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:16:15 (UTC+8)

B3 Base (B3) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002948
$ 0.002948$ 0.002948
24 h madal
$ 0.00309
$ 0.00309$ 0.00309
24 h kõrge

$ 0.002948
$ 0.002948$ 0.002948

$ 0.00309
$ 0.00309$ 0.00309

$ 0.019059569089739516
$ 0.019059569089739516$ 0.019059569089739516

$ 0.002454638366307108
$ 0.002454638366307108$ 0.002454638366307108

+0.16%

+0.09%

-4.20%

-4.20%

B3 Base (B3) reaalajas hind on $ 0.003082. Viimase 24 tunni jooksul B3 kaubeldud madalaim $ 0.002948 ja kõrgeim $ 0.00309 näitab aktiivset turu volatiivsust. B3kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.019059569089739516 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002454638366307108.

Lüliajalise tootluse osas on B3 muutunud +0.16% viimase tunni jooksul, +0.09% 24 tunni vältel -4.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

B3 Base (B3) – turuteave

No.502

$ 65.62M
$ 65.62M$ 65.62M

$ 511.63K
$ 511.63K$ 511.63K

$ 308.20M
$ 308.20M$ 308.20M

21.29B
21.29B 21.29B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

BASE

B3 Base praegune turukapitalisatsioon on $ 65.62M $ 511.63K 24 tunnise kauplemismahuga. B3 ringlev varu on 21.29B, mille koguvaru on 100000000000.

B3 Base (B3) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse B3 Base tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000277+0.09%
30 päeva$ +0.00025+8.82%
60 päeva$ +0.000157+5.36%
90 päeva$ -0.002073-40.22%
B3 Base Hinnamuutus täna

Täna registreeris B3 muutuse $ +0.00000277 (+0.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

B3 Base 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00025 (+8.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

B3 Base 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus B3 $ +0.000157 (+5.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

B3 Base 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002073 (-40.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada B3 Base (B3) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe B3 Base hinnaajaloo lehte.

Mis on B3 Base (B3)

B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the “Protocol” or “B3”), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design.

B3 Base on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie B3 Base investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida B3 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse B3 Base kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie B3 Base ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

B3 Base hinna ennustus (USD)

Kui palju on B3 Base (B3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie B3 Base (B3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida B3 Base nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake B3 Base hinna ennustust kohe!

B3 Base (B3) tokenoomika

B3 Base (B3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet B3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

B3 Base (B3) ostujuhend

Kas otsite, kuidas B3 Base osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust B3 Base osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

B3 kohalike valuutade suhtes

1 B3 Base(B3)/VND
81.10283
1 B3 Base(B3)/AUD
A$0.00468464
1 B3 Base(B3)/GBP
0.00224986
1 B3 Base(B3)/EUR
0.0026197
1 B3 Base(B3)/USD
$0.003082
1 B3 Base(B3)/MYR
RM0.01297522
1 B3 Base(B3)/TRY
0.12571478
1 B3 Base(B3)/JPY
¥0.453054
1 B3 Base(B3)/ARS
ARS$3.99738482
1 B3 Base(B3)/RUB
0.24566622
1 B3 Base(B3)/INR
0.26970582
1 B3 Base(B3)/IDR
Rp49.70967046
1 B3 Base(B3)/KRW
4.28052816
1 B3 Base(B3)/PHP
0.1742871
1 B3 Base(B3)/EGP
￡E.0.14873732
1 B3 Base(B3)/BRL
R$0.0166428
1 B3 Base(B3)/CAD
C$0.00425316
1 B3 Base(B3)/BDT
0.37427808
1 B3 Base(B3)/NGN
4.72698668
1 B3 Base(B3)/UAH
0.12700922
1 B3 Base(B3)/VES
Bs0.41607
1 B3 Base(B3)/CLP
$2.971048
1 B3 Base(B3)/PKR
Rs0.87306896
1 B3 Base(B3)/KZT
1.66862562
1 B3 Base(B3)/THB
฿0.0995486
1 B3 Base(B3)/TWD
NT$0.09255246
1 B3 Base(B3)/AED
د.إ0.01131094
1 B3 Base(B3)/CHF
Fr0.0024656
1 B3 Base(B3)/HKD
HK$0.02410124
1 B3 Base(B3)/AMD
֏1.17812532
1 B3 Base(B3)/MAD
.د.م0.02770718
1 B3 Base(B3)/MXN
$0.05815734
1 B3 Base(B3)/PLN
0.01121848
1 B3 Base(B3)/RON
лв0.01331424
1 B3 Base(B3)/SEK
kr0.0294331
1 B3 Base(B3)/BGN
лв0.00514694
1 B3 Base(B3)/HUF
Ft1.0404832
1 B3 Base(B3)/CZK
0.0644138
1 B3 Base(B3)/KWD
د.ك0.00094001
1 B3 Base(B3)/ILS
0.01038634
1 B3 Base(B3)/NOK
kr0.03140558
1 B3 Base(B3)/NZD
$0.00517776

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest B3 Base võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse B3 Base kohta

Kui palju on B3 Base (B3) tänapäeval väärt?
Reaalajas B3 hind USD on 0.003082 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune B3/USD hind?
Praegune hind B3/USD on $ 0.003082. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on B3 Base turukapitalisatsioon?
B3 turukapitalisatsioon on $ 65.62M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on B3 ringlev varu?
B3 ringlev varu on 21.29B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim B3 (ATH) hind?
B3 saavutab ATH hinna summas 0.019059569089739516 USD.
Mis oli kõigi aegade B3 madalaim (ATL) hind?
B3 nägi ATL hinda summas 0.002454638366307108 USD.
Milline on B3 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine B3 kauplemismaht on $ 511.63K USD.
Kas B3 sel aastal kõrgemale ka suundub?
B3 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake B3 hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:16:15 (UTC+8)

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 B3 = 0.003082 USD

