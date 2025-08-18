Mis on B3 Base (B3)

B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the “Protocol” or “B3”), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design.

B3 Base hinna ennustus (USD)

Kui palju on B3 Base (B3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie B3 Base (B3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida B3 Base nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake B3 Base hinna ennustust kohe!

B3 Base (B3) tokenoomika

B3 Base (B3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet B3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

B3 kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

B3 Base ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest B3 Base võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse B3 Base kohta Kui palju on B3 Base (B3) tänapäeval väärt? Reaalajas B3 hind USD on 0.003082 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune B3/USD hind? $ 0.003082 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind B3/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on B3 Base turukapitalisatsioon? B3 turukapitalisatsioon on $ 65.62M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on B3 ringlev varu? B3 ringlev varu on 21.29B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim B3 (ATH) hind? B3 saavutab ATH hinna summas 0.019059569089739516 USD . Mis oli kõigi aegade B3 madalaim (ATL) hind? B3 nägi ATL hinda summas 0.002454638366307108 USD . Milline on B3 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine B3 kauplemismaht on $ 511.63K USD . Kas B3 sel aastal kõrgemale ka suundub? B3 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake B3 hinna ennustust

