B3 Base (B3) reaalajas hind on $ 0.003082. Viimase 24 tunni jooksul B3 kaubeldud madalaim $ 0.002948 ja kõrgeim $ 0.00309 näitab aktiivset turu volatiivsust. B3kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.019059569089739516 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002454638366307108.
Lüliajalise tootluse osas on B3 muutunud +0.16% viimase tunni jooksul, +0.09% 24 tunni vältel -4.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
B3 Base (B3) – turuteave
No.502
$ 65.62M
$ 65.62M
$ 511.63K
$ 511.63K
$ 308.20M
$ 308.20M
21.29B
21.29B
100,000,000,000
100,000,000,000
BASE
B3 Base praegune turukapitalisatsioon on $ 65.62M$ 511.63K 24 tunnise kauplemismahuga. B3 ringlev varu on 21.29B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
B3 Base (B3) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse B3 Base tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000277
+0.09%
30 päeva
$ +0.00025
+8.82%
60 päeva
$ +0.000157
+5.36%
90 päeva
$ -0.002073
-40.22%
B3 Base Hinnamuutus täna
Täna registreeris B3 muutuse $ +0.00000277 (+0.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
B3 Base 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00025 (+8.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
B3 Base 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus B3 $ +0.000157 (+5.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
B3 Base 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002073 (-40.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada B3 Base (B3) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the “Protocol” or “B3”), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design.
B3 Base hinna ennustus (USD)
Kui palju on B3 Base (B3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie B3 Base (B3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida B3 Base nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
B3 Base (B3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet B3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
