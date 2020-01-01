B3 Base (B3) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi B3 Base (B3) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

B3 Base (B3) teave B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the “Protocol” or “B3”), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design. Ametlik veebisait: https://b3.fun/ Valge raamat: https://docs.b3.fun/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xB3B32F9f8827D4634fE7d973Fa1034Ec9fdDB3B3 Ostke B3 kohe!

B3 Base (B3) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage B3 Base (B3) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 59.41M $ 59.41M $ 59.41M Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 21.29B $ 21.29B $ 21.29B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 279.00M $ 279.00M $ 279.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.019926 $ 0.019926 $ 0.019926 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002454638366307108 $ 0.002454638366307108 $ 0.002454638366307108 Praegune hind: $ 0.00279 $ 0.00279 $ 0.00279 Lisateave B3 Base (B3) hinna kohta

B3 Base (B3) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud B3 Base (B3) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate B3 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: B3 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate B3 tokeni tokenoomikat, avastage B3 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust B3 Kas olete huvitatud B3 Base (B3) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid B3 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas B3 MEXC-ist osta!

B3 Base (B3) hinna ajalugu B3 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage B3 hinna ajalugu kohe!

B3 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu B3 võiks suunduda? Meie B3 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake B3 tokeni hinna ennustust kohe!

