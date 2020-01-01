BSquared Network (B2) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BSquared Network (B2) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BSquared Network (B2) teave B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products). Ametlik veebisait: https://www.bsquared.network/ Valge raamat: https://docs.bsquared.network/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x783c3f003f172c6Ac5AC700218a357d2D66Ee2a2 Ostke B2 kohe!

BSquared Network (B2) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BSquared Network (B2) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.36M Koguvaru: $ 210.00M Ringlev varu: $ 46.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 73.23M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.9 Kõigi aegade madalaim: $ 0.3168599590333596 Praegune hind: $ 0.34872

BSquared Network (B2) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BSquared Network (B2) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate B2 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: B2 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate B2 tokeni tokenoomikat, avastage B2 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust B2 Kas olete huvitatud BSquared Network (B2) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid B2 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas B2 MEXC-ist osta!

BSquared Network (B2) hinna ajalugu B2 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage B2 hinna ajalugu kohe!

B2 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu B2 võiks suunduda? Meie B2 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake B2 tokeni hinna ennustust kohe!

