BSquared Network (B2) reaalajas hind on $ 0.35197. Viimase 24 tunni jooksul B2 kaubeldud madalaim $ 0.35052 ja kõrgeim $ 0.36583 näitab aktiivset turu volatiivsust. B2kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.775982192516107 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3168599590333596.
Lüliajalise tootluse osas on B2 muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, -2.34% 24 tunni vältel -17.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BSquared Network (B2) – turuteave
No.956
$ 16.51M
$ 16.51M
$ 69.59K
$ 69.59K
$ 73.91M
$ 73.91M
46.90M
46.90M
210,000,000
210,000,000
210,000,000
210,000,000
22.33%
BSQUARED
BSquared Network praegune turukapitalisatsioon on $ 16.51M$ 69.59K 24 tunnise kauplemismahuga. B2 ringlev varu on 46.90M, mille koguvaru on 210000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 73.91M.
BSquared Network (B2) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse BSquared Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0084334
-2.34%
30 päeva
$ -0.03237
-8.43%
60 päeva
$ +0.02049
+6.18%
90 päeva
$ -0.32539
-48.04%
BSquared Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris B2 muutuse $ -0.0084334 (-2.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
BSquared Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.03237 (-8.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
BSquared Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus B2 $ +0.02049 (+6.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
BSquared Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.32539 (-48.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada BSquared Network (B2) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).
BSquared Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BSquared Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida B2 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse BSquared Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BSquared Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
BSquared Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on BSquared Network (B2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BSquared Network (B2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BSquared Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
BSquared Network (B2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet B2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
BSquared Network (B2) ostujuhend
Kas otsite, kuidas BSquared Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BSquared Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.