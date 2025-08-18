Mis on BSquared Network (B2)

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

BSquared Network (B2) tokenoomika

BSquared Network (B2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet B2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BSquared Network (B2) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BSquared Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BSquared Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BSquared Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BSquared Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BSquared Network kohta Kui palju on BSquared Network (B2) tänapäeval väärt? Reaalajas B2 hind USD on 0.35197 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune B2/USD hind? $ 0.35197 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind B2/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BSquared Network turukapitalisatsioon? B2 turukapitalisatsioon on $ 16.51M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on B2 ringlev varu? B2 ringlev varu on 46.90M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim B2 (ATH) hind? B2 saavutab ATH hinna summas 0.775982192516107 USD . Mis oli kõigi aegade B2 madalaim (ATL) hind? B2 nägi ATL hinda summas 0.3168599590333596 USD . Milline on B2 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine B2 kauplemismaht on $ 69.59K USD . Kas B2 sel aastal kõrgemale ka suundub? B2 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake B2 hinna ennustust

