BSquared Network logo

BSquared Network hind(B2)

1 B2/USD reaalajas hind:

$0.35197
-2.34%1D
USD
BSquared Network (B2) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:36:40 (UTC+8)

BSquared Network (B2) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.35052
24 h madal
$ 0.36583
24 h kõrge

$ 0.35052
$ 0.36583
$ 0.775982192516107
$ 0.3168599590333596
-0.01%

-2.34%

-17.82%

-17.82%

BSquared Network (B2) reaalajas hind on $ 0.35197. Viimase 24 tunni jooksul B2 kaubeldud madalaim $ 0.35052 ja kõrgeim $ 0.36583 näitab aktiivset turu volatiivsust. B2kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.775982192516107 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.3168599590333596.

Lüliajalise tootluse osas on B2 muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, -2.34% 24 tunni vältel -17.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BSquared Network (B2) – turuteave

No.956

$ 16.51M
$ 69.59K
$ 73.91M
46.90M
210,000,000
210,000,000
22.33%

BSQUARED

BSquared Network praegune turukapitalisatsioon on $ 16.51M $ 69.59K 24 tunnise kauplemismahuga. B2 ringlev varu on 46.90M, mille koguvaru on 210000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 73.91M.

BSquared Network (B2) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BSquared Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0084334-2.34%
30 päeva$ -0.03237-8.43%
60 päeva$ +0.02049+6.18%
90 päeva$ -0.32539-48.04%
BSquared Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris B2 muutuse $ -0.0084334 (-2.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BSquared Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.03237 (-8.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BSquared Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus B2 $ +0.02049 (+6.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BSquared Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.32539 (-48.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BSquared Network (B2) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BSquared Network hinnaajaloo lehte.

Mis on BSquared Network (B2)

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

BSquared Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BSquared Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida B2 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BSquared Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BSquared Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BSquared Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on BSquared Network (B2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BSquared Network (B2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BSquared Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BSquared Network hinna ennustust kohe!

BSquared Network (B2) tokenoomika

BSquared Network (B2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet B2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BSquared Network (B2) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BSquared Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BSquared Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

B2 kohalike valuutade suhtes

1 BSquared Network(B2)/VND
1 BSquared Network(B2)/AUD
1 BSquared Network(B2)/GBP
1 BSquared Network(B2)/EUR
1 BSquared Network(B2)/USD
1 BSquared Network(B2)/MYR
1 BSquared Network(B2)/TRY
1 BSquared Network(B2)/JPY
1 BSquared Network(B2)/ARS
1 BSquared Network(B2)/RUB
1 BSquared Network(B2)/INR
1 BSquared Network(B2)/IDR
1 BSquared Network(B2)/KRW
1 BSquared Network(B2)/PHP
1 BSquared Network(B2)/EGP
1 BSquared Network(B2)/BRL
1 BSquared Network(B2)/CAD
1 BSquared Network(B2)/BDT
1 BSquared Network(B2)/NGN
1 BSquared Network(B2)/UAH
1 BSquared Network(B2)/VES
1 BSquared Network(B2)/CLP
1 BSquared Network(B2)/PKR
1 BSquared Network(B2)/KZT
1 BSquared Network(B2)/THB
1 BSquared Network(B2)/TWD
1 BSquared Network(B2)/AED
1 BSquared Network(B2)/CHF
1 BSquared Network(B2)/HKD
1 BSquared Network(B2)/AMD
1 BSquared Network(B2)/MAD
1 BSquared Network(B2)/MXN
1 BSquared Network(B2)/PLN
1 BSquared Network(B2)/RON
1 BSquared Network(B2)/SEK
1 BSquared Network(B2)/BGN
1 BSquared Network(B2)/HUF
1 BSquared Network(B2)/CZK
1 BSquared Network(B2)/KWD
1 BSquared Network(B2)/ILS
1 BSquared Network(B2)/NOK
1 BSquared Network(B2)/NZD
BSquared Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BSquared Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse BSquared Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BSquared Network kohta

Kui palju on BSquared Network (B2) tänapäeval väärt?
Reaalajas B2 hind USD on 0.35197 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune B2/USD hind?
Praegune hind B2/USD on $ 0.35197. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BSquared Network turukapitalisatsioon?
B2 turukapitalisatsioon on $ 16.51M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on B2 ringlev varu?
B2 ringlev varu on 46.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim B2 (ATH) hind?
B2 saavutab ATH hinna summas 0.775982192516107 USD.
Mis oli kõigi aegade B2 madalaim (ATL) hind?
B2 nägi ATL hinda summas 0.3168599590333596 USD.
Milline on B2 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine B2 kauplemismaht on $ 69.59K USD.
Kas B2 sel aastal kõrgemale ka suundub?
B2 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake B2 hinna ennustust.
BSquared Network (B2) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

