Avalon (AVL) reaalajas hind on $ 0.1508. Viimase 24 tunni jooksul AVL kaubeldud madalaim $ 0.1421 ja kõrgeim $ 0.1836 näitab aktiivset turu volatiivsust. AVLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.4376502589895284 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.11254797111213097.
Lüliajalise tootluse osas on AVL muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel -2.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Avalon (AVL) – turuteave
No.832
$ 24.38M
$ 24.38M$ 24.38M
$ 56.84K
$ 56.84K$ 56.84K
$ 150.80M
$ 150.80M$ 150.80M
161.68M
161.68M 161.68M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
162,250,000.8
162,250,000.8 162,250,000.8
16.16%
ETH
Avalon praegune turukapitalisatsioon on $ 24.38M$ 56.84K 24 tunnise kauplemismahuga. AVL ringlev varu on 161.68M, mille koguvaru on 162250000.8. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 150.80M.
Avalon (AVL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Avalon tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000499
-0.33%
30 päeva
$ +0.0084
+5.89%
60 päeva
$ +0.022
+17.08%
90 päeva
$ -0.0896
-37.28%
Avalon Hinnamuutus täna
Täna registreeris AVL muutuse $ -0.000499 (-0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Avalon 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0084 (+5.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Avalon 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AVL $ +0.022 (+17.08%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Avalon 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0896 (-37.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Avalon (AVL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.
Avalon on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Avalon investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida AVL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Avalon kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Avalon ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Avalon hinna ennustus (USD)
Kui palju on Avalon (AVL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Avalon (AVL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Avalon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Avalon (AVL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Avalon (AVL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Avalon osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Avalon osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.