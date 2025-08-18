Rohkem infot AVL

AVL Hinnainfo

AVL Valge raamat

AVL Ametlik veebisait

AVL Tokenoomika

AVL Hinnaprognoos

AVL Ajalugu

AVL – ostujuhend

AVL-usaldusraha valuutakonverter

AVL Hetketurg

AVL USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Avalon logo

Avalon hind(AVL)

1 AVL/USD reaalajas hind:

$0.1507
$0.1507$0.1507
-0.33%1D
USD
Avalon (AVL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:06:52 (UTC+8)

Avalon (AVL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1421
$ 0.1421$ 0.1421
24 h madal
$ 0.1836
$ 0.1836$ 0.1836
24 h kõrge

$ 0.1421
$ 0.1421$ 0.1421

$ 0.1836
$ 0.1836$ 0.1836

$ 1.4376502589895284
$ 1.4376502589895284$ 1.4376502589895284

$ 0.11254797111213097
$ 0.11254797111213097$ 0.11254797111213097

+0.06%

-0.33%

-2.21%

-2.21%

Avalon (AVL) reaalajas hind on $ 0.1508. Viimase 24 tunni jooksul AVL kaubeldud madalaim $ 0.1421 ja kõrgeim $ 0.1836 näitab aktiivset turu volatiivsust. AVLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.4376502589895284 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.11254797111213097.

Lüliajalise tootluse osas on AVL muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel -2.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Avalon (AVL) – turuteave

No.832

$ 24.38M
$ 24.38M$ 24.38M

$ 56.84K
$ 56.84K$ 56.84K

$ 150.80M
$ 150.80M$ 150.80M

161.68M
161.68M 161.68M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

162,250,000.8
162,250,000.8 162,250,000.8

16.16%

ETH

Avalon praegune turukapitalisatsioon on $ 24.38M $ 56.84K 24 tunnise kauplemismahuga. AVL ringlev varu on 161.68M, mille koguvaru on 162250000.8. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 150.80M.

Avalon (AVL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Avalon tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000499-0.33%
30 päeva$ +0.0084+5.89%
60 päeva$ +0.022+17.08%
90 päeva$ -0.0896-37.28%
Avalon Hinnamuutus täna

Täna registreeris AVL muutuse $ -0.000499 (-0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Avalon 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0084 (+5.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Avalon 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AVL $ +0.022 (+17.08%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Avalon 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0896 (-37.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Avalon (AVL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Avalon hinnaajaloo lehte.

Mis on Avalon (AVL)

Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

Avalon on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Avalon investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AVL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Avalon kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Avalon ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Avalon hinna ennustus (USD)

Kui palju on Avalon (AVL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Avalon (AVL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Avalon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Avalon hinna ennustust kohe!

Avalon (AVL) tokenoomika

Avalon (AVL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Avalon (AVL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Avalon osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Avalon osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AVL kohalike valuutade suhtes

1 Avalon(AVL)/VND
3,968.302
1 Avalon(AVL)/AUD
A$0.229216
1 Avalon(AVL)/GBP
0.110084
1 Avalon(AVL)/EUR
0.12818
1 Avalon(AVL)/USD
$0.1508
1 Avalon(AVL)/MYR
RM0.634868
1 Avalon(AVL)/TRY
6.151132
1 Avalon(AVL)/JPY
¥22.1676
1 Avalon(AVL)/ARS
ARS$195.589108
1 Avalon(AVL)/RUB
12.020268
1 Avalon(AVL)/INR
13.196508
1 Avalon(AVL)/IDR
Rp2,432.257724
1 Avalon(AVL)/KRW
209.443104
1 Avalon(AVL)/PHP
8.52774
1 Avalon(AVL)/EGP
￡E.7.277608
1 Avalon(AVL)/BRL
R$0.81432
1 Avalon(AVL)/CAD
C$0.208104
1 Avalon(AVL)/BDT
18.313152
1 Avalon(AVL)/NGN
231.287992
1 Avalon(AVL)/UAH
6.214468
1 Avalon(AVL)/VES
Bs20.358
1 Avalon(AVL)/CLP
$145.3712
1 Avalon(AVL)/PKR
Rs42.718624
1 Avalon(AVL)/KZT
81.644628
1 Avalon(AVL)/THB
฿4.884412
1 Avalon(AVL)/TWD
NT$4.528524
1 Avalon(AVL)/AED
د.إ0.553436
1 Avalon(AVL)/CHF
Fr0.12064
1 Avalon(AVL)/HKD
HK$1.179256
1 Avalon(AVL)/AMD
֏57.644808
1 Avalon(AVL)/MAD
.د.م1.355692
1 Avalon(AVL)/MXN
$2.845596
1 Avalon(AVL)/PLN
0.548912
1 Avalon(AVL)/RON
лв0.651456
1 Avalon(AVL)/SEK
kr1.44014
1 Avalon(AVL)/BGN
лв0.251836
1 Avalon(AVL)/HUF
Ft50.91008
1 Avalon(AVL)/CZK
3.15172
1 Avalon(AVL)/KWD
د.ك0.045994
1 Avalon(AVL)/ILS
0.508196
1 Avalon(AVL)/NOK
kr1.536652
1 Avalon(AVL)/NZD
$0.253344

Avalon ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Avalon võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Avalon ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Avalon kohta

Kui palju on Avalon (AVL) tänapäeval väärt?
Reaalajas AVL hind USD on 0.1508 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AVL/USD hind?
Praegune hind AVL/USD on $ 0.1508. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Avalon turukapitalisatsioon?
AVL turukapitalisatsioon on $ 24.38M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AVL ringlev varu?
AVL ringlev varu on 161.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVL (ATH) hind?
AVL saavutab ATH hinna summas 1.4376502589895284 USD.
Mis oli kõigi aegade AVL madalaim (ATL) hind?
AVL nägi ATL hinda summas 0.11254797111213097 USD.
Milline on AVL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AVL kauplemismaht on $ 56.84K USD.
Kas AVL sel aastal kõrgemale ka suundub?
AVL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:06:52 (UTC+8)

Avalon (AVL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

AVL/USD kalkulaator

Summa

AVL
AVL
USD
USD

1 AVL = 0.1508 USD

Kauplemine: AVL

AVLUSDT
$0.1507
$0.1507$0.1507
-0.38%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu