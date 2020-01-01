Avalon (AVL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Avalon (AVL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Avalon (AVL) teave Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets. Ametlik veebisait: https://www.avalonfinance.xyz/ Valge raamat: https://docs.avalonfinance.xyz/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x5c8D0C48810FD37A0A824D074ee290E64f7A8Fa2 Ostke AVL kohe!

Avalon (AVL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Avalon (AVL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 22.17M $ 22.17M $ 22.17M Koguvaru: $ 162.25M $ 162.25M $ 162.25M Ringlev varu: $ 161.68M $ 161.68M $ 161.68M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 137.10M $ 137.10M $ 137.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.0011 $ 2.0011 $ 2.0011 Kõigi aegade madalaim: $ 0.11254797111213097 $ 0.11254797111213097 $ 0.11254797111213097 Praegune hind: $ 0.1371 $ 0.1371 $ 0.1371 Lisateave Avalon (AVL) hinna kohta

Avalon (AVL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Avalon (AVL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AVL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AVL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AVL tokeni tokenoomikat, avastage AVL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AVL Kas olete huvitatud Avalon (AVL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AVL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AVL MEXC-ist osta!

Avalon (AVL) hinna ajalugu AVL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AVL hinna ajalugu kohe!

AVL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AVL võiks suunduda? Meie AVL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AVL tokeni hinna ennustust kohe!

