AVAIL (AVAIL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AVAIL (AVAIL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AVAIL (AVAIL) teave Avail is designed to be a platform that connects different ecosystems by providing a modular, scalable, and interoperable platform. Avail's vision is to provide a cohesive, unified user experience within a flexible and modular blockchain ecosystem, drawing on lessons from Web2 to innovate in Web3. Ametlik veebisait: https://www.availproject.org/ Valge raamat: https://www.availproject.org/whitepaper Plokiahela Explorer: https://avail.subscan.io/ Ostke AVAIL kohe!

AVAIL (AVAIL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AVAIL (AVAIL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 56.75M $ 56.75M $ 56.75M Koguvaru: $ 10.55B $ 10.55B $ 10.55B Ringlev varu: $ 3.43B $ 3.43B $ 3.43B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 174.71M $ 174.71M $ 174.71M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Kõigi aegade madalaim: $ 0.016506828762828846 $ 0.016506828762828846 $ 0.016506828762828846 Praegune hind: $ 0.01656 $ 0.01656 $ 0.01656 Lisateave AVAIL (AVAIL) hinna kohta

AVAIL (AVAIL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AVAIL (AVAIL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AVAIL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AVAIL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AVAIL tokeni tokenoomikat, avastage AVAIL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AVAIL Kas olete huvitatud AVAIL (AVAIL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AVAIL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AVAIL MEXC-ist osta!

AVAIL (AVAIL) hinna ajalugu AVAIL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AVAIL hinna ajalugu kohe!

AVAIL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AVAIL võiks suunduda? Meie AVAIL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AVAIL tokeni hinna ennustust kohe!

