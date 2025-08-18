Rohkem infot AVAIL

$0.0182
-0.76%1D
AVAIL (AVAIL) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

AVAIL (AVAIL) hinna teave (USD)

$ 0.01811
$ 0.01907
$ 0.01811
$ 0.01907
$ 0.2439235691578749
$ 0.018084877411556607
AVAIL (AVAIL) reaalajas hind on $ 0.01817. Viimase 24 tunni jooksul AVAIL kaubeldud madalaim $ 0.01811 ja kõrgeim $ 0.01907 näitab aktiivset turu volatiivsust. AVAILkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2439235691578749 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.018084877411556607.

Lüliajalise tootluse osas on AVAIL muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -0.76% 24 tunni vältel -6.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AVAIL (AVAIL) – turuteave

$ 62.19M
$ 57.29K
$ 191.62M
3.42B
10,546,196,734
AVAIL praegune turukapitalisatsioon on $ 62.19M $ 57.29K 24 tunnise kauplemismahuga. AVAIL ringlev varu on 3.42B, mille koguvaru on 10546196734. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

AVAIL (AVAIL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AVAIL tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

Täna$ -0.0001394-0.76%
30 päeva$ -0.00115-5.96%
60 päeva$ -0.01201-39.80%
90 päeva$ -0.01736-48.87%
AVAIL Hinnamuutus täna

Täna registreeris AVAIL muutuse $ -0.0001394 (-0.76%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AVAIL 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00115 (-5.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AVAIL 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AVAIL $ -0.01201 (-39.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AVAIL 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01736 (-48.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AVAIL (AVAIL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AVAIL hinnaajaloo lehte.

Mis on AVAIL (AVAIL)

Avail is designed to be a platform that connects different ecosystems by providing a modular, scalable, and interoperable platform. Avail's vision is to provide a cohesive, unified user experience within a flexible and modular blockchain ecosystem, drawing on lessons from Web2 to innovate in Web3.

AVAIL on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AVAIL investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AVAIL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AVAIL kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AVAIL ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AVAIL hinna ennustus (USD)

Kui palju on AVAIL (AVAIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AVAIL (AVAIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AVAIL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AVAIL hinna ennustust kohe!

AVAIL (AVAIL) tokenoomika

AVAIL (AVAIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AVAIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AVAIL (AVAIL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AVAIL osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AVAIL osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AVAIL võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on AVAIL (AVAIL) tänapäeval väärt?
Reaalajas AVAIL hind USD on 0.01817 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AVAIL/USD hind?
Praegune hind AVAIL/USD on $ 0.01817. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AVAIL turukapitalisatsioon?
AVAIL turukapitalisatsioon on $ 62.19M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AVAIL ringlev varu?
AVAIL ringlev varu on 3.42B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AVAIL (ATH) hind?
AVAIL saavutab ATH hinna summas 0.2439235691578749 USD.
Mis oli kõigi aegade AVAIL madalaim (ATL) hind?
AVAIL nägi ATL hinda summas 0.018084877411556607 USD.
Milline on AVAIL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AVAIL kauplemismaht on $ 57.29K USD.
Kas AVAIL sel aastal kõrgemale ka suundub?
AVAIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AVAIL hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

