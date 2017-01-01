AVA (AVA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AVA (AVA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AVA (AVA) teave AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core. Ametlik veebisait: https://www.avafoundation.org Valge raamat: https://www.avafoundation.org/ava-2-0-whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/G8LfyGVsjsLzetJ5RWZVAhMo4H9cb58ET1Z6gEZJQdPM Ostke AVA kohe!

AVA (AVA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AVA (AVA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 38.57M Koguvaru: $ 69.95M Ringlev varu: $ 69.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 55.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.464807 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0439477 Praegune hind: $ 0.5514 Lisateave AVA (AVA) hinna kohta

AVA (AVA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AVA (AVA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AVA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AVA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AVA tokeni tokenoomikat, avastage AVA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AVA Kas olete huvitatud AVA (AVA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AVA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AVA MEXC-ist osta!

AVA (AVA) hinna ajalugu AVA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AVA hinna ajalugu kohe!

AVA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AVA võiks suunduda? Meie AVA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AVA tokeni hinna ennustust kohe!

