Artrade (ATR) teave Artrade is the first NFT marketplace for art real-world assets. Ametlik veebisait: https://www.artrade.app/ Valge raamat: https://whitepaper.artrade.app/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/ATRLuHph8dxnPny4WSNW7fxkhbeivBrtWbY6BfB4xpLj Ostke ATR kohe!

Artrade (ATR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Artrade (ATR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.34M $ 14.34M $ 14.34M Koguvaru: $ 1.26B $ 1.26B $ 1.26B Ringlev varu: $ 1.26B $ 1.26B $ 1.26B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.40M $ 14.40M $ 14.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.105 $ 0.105 $ 0.105 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001036381707682041 $ 0.001036381707682041 $ 0.001036381707682041 Praegune hind: $ 0.01138 $ 0.01138 $ 0.01138 Lisateave Artrade (ATR) hinna kohta

Artrade (ATR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Artrade (ATR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ATR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ATR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ATR tokeni tokenoomikat, avastage ATR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ATR Kas olete huvitatud Artrade (ATR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ATR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ATR MEXC-ist osta!

Artrade (ATR) hinna ajalugu ATR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ATR hinna ajalugu kohe!

ATR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ATR võiks suunduda? Meie ATR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ATR tokeni hinna ennustust kohe!

