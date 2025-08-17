Rohkem infot ATR

ATR Hinnainfo

ATR Valge raamat

ATR Ametlik veebisait

ATR Tokenoomika

ATR Hinnaprognoos

ATR Ajalugu

ATR – ostujuhend

ATR-usaldusraha valuutakonverter

ATR Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Artrade logo

Artrade hind(ATR)

1 ATR/USD reaalajas hind:

$0.0141
$0.0141$0.0141
+9.02%1D
USD
Artrade (ATR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:53:53 (UTC+8)

Artrade (ATR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0124
$ 0.0124$ 0.0124
24 h madal
$ 0.014443
$ 0.014443$ 0.014443
24 h kõrge

$ 0.0124
$ 0.0124$ 0.0124

$ 0.014443
$ 0.014443$ 0.014443

$ 0.10083387153647348
$ 0.10083387153647348$ 0.10083387153647348

$ 0.001036381707682041
$ 0.001036381707682041$ 0.001036381707682041

-0.22%

+9.02%

+0.55%

+0.55%

Artrade (ATR) reaalajas hind on $ 0.014098. Viimase 24 tunni jooksul ATR kaubeldud madalaim $ 0.0124 ja kõrgeim $ 0.014443 näitab aktiivset turu volatiivsust. ATRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.10083387153647348 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001036381707682041.

Lüliajalise tootluse osas on ATR muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, +9.02% 24 tunni vältel +0.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Artrade (ATR) – turuteave

No.949

$ 17.76M
$ 17.76M$ 17.76M

$ 161.53K
$ 161.53K$ 161.53K

$ 17.83M
$ 17.83M$ 17.83M

1.26B
1.26B 1.26B

1,265,000,000
1,265,000,000 1,265,000,000

1,263,995,252.8918135
1,263,995,252.8918135 1,263,995,252.8918135

99.61%

SOL

Artrade praegune turukapitalisatsioon on $ 17.76M $ 161.53K 24 tunnise kauplemismahuga. ATR ringlev varu on 1.26B, mille koguvaru on 1263995252.8918135. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.83M.

Artrade (ATR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Artrade tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00116659+9.02%
30 päeva$ -0.005913-29.55%
60 päeva$ +0.001692+13.63%
90 päeva$ -0.009189-39.46%
Artrade Hinnamuutus täna

Täna registreeris ATR muutuse $ +0.00116659 (+9.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Artrade 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.005913 (-29.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Artrade 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ATR $ +0.001692 (+13.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Artrade 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.009189 (-39.46%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Artrade (ATR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Artrade hinnaajaloo lehte.

Mis on Artrade (ATR)

Artrade is the first NFT marketplace for art real-world assets.

Artrade on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Artrade investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ATR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Artrade kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Artrade ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Artrade hinna ennustus (USD)

Kui palju on Artrade (ATR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Artrade (ATR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Artrade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Artrade hinna ennustust kohe!

Artrade (ATR) tokenoomika

Artrade (ATR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ATR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Artrade (ATR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Artrade osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Artrade osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ATR kohalike valuutade suhtes

1 Artrade(ATR)/VND
370.98887
1 Artrade(ATR)/AUD
A$0.02142896
1 Artrade(ATR)/GBP
0.01029154
1 Artrade(ATR)/EUR
0.0119833
1 Artrade(ATR)/USD
$0.014098
1 Artrade(ATR)/MYR
RM0.05935258
1 Artrade(ATR)/TRY
0.57505742
1 Artrade(ATR)/JPY
¥2.072406
1 Artrade(ATR)/ARS
ARS$18.28524698
1 Artrade(ATR)/RUB
1.12375158
1 Artrade(ATR)/INR
1.23371598
1 Artrade(ATR)/IDR
Rp227.38706494
1 Artrade(ATR)/KRW
19.58043024
1 Artrade(ATR)/PHP
0.7972419
1 Artrade(ATR)/EGP
￡E.0.68036948
1 Artrade(ATR)/BRL
R$0.0761292
1 Artrade(ATR)/CAD
C$0.01945524
1 Artrade(ATR)/BDT
1.71206112
1 Artrade(ATR)/NGN
21.62266652
1 Artrade(ATR)/UAH
0.58097858
1 Artrade(ATR)/VES
Bs1.90323
1 Artrade(ATR)/CLP
$13.590472
1 Artrade(ATR)/PKR
Rs3.99368144
1 Artrade(ATR)/KZT
7.63279818
1 Artrade(ATR)/THB
฿0.4553654
1 Artrade(ATR)/TWD
NT$0.42336294
1 Artrade(ATR)/AED
د.إ0.05173966
1 Artrade(ATR)/CHF
Fr0.0112784
1 Artrade(ATR)/HKD
HK$0.11024636
1 Artrade(ATR)/AMD
֏5.38910148
1 Artrade(ATR)/MAD
.د.م0.12674102
1 Artrade(ATR)/MXN
$0.26602926
1 Artrade(ATR)/PLN
0.05131672
1 Artrade(ATR)/RON
лв0.06090336
1 Artrade(ATR)/SEK
kr0.1346359
1 Artrade(ATR)/BGN
лв0.02354366
1 Artrade(ATR)/HUF
Ft4.7594848
1 Artrade(ATR)/CZK
0.2946482
1 Artrade(ATR)/KWD
د.ك0.00429989
1 Artrade(ATR)/ILS
0.04751026
1 Artrade(ATR)/NOK
kr0.14365862
1 Artrade(ATR)/NZD
$0.02368464

Artrade ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Artrade võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Artrade ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Artrade kohta

Kui palju on Artrade (ATR) tänapäeval väärt?
Reaalajas ATR hind USD on 0.014098 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ATR/USD hind?
Praegune hind ATR/USD on $ 0.014098. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Artrade turukapitalisatsioon?
ATR turukapitalisatsioon on $ 17.76M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ATR ringlev varu?
ATR ringlev varu on 1.26B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ATR (ATH) hind?
ATR saavutab ATH hinna summas 0.10083387153647348 USD.
Mis oli kõigi aegade ATR madalaim (ATL) hind?
ATR nägi ATL hinda summas 0.001036381707682041 USD.
Milline on ATR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ATR kauplemismaht on $ 161.53K USD.
Kas ATR sel aastal kõrgemale ka suundub?
ATR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ATR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-17 23:53:53 (UTC+8)

Artrade (ATR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ATR/USD kalkulaator

Summa

ATR
ATR
USD
USD

1 ATR = 0.014098 USD

Kauplemine: ATR

ATRUSDT
$0.0141
$0.0141$0.0141
+9.02%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu