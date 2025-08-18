Sender (ASI) reaalajas hind on $ 0.003376. Viimase 24 tunni jooksul ASI kaubeldud madalaim $ 0.003046 ja kõrgeim $ 0.003479 näitab aktiivset turu volatiivsust. ASIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.21744650729196494 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003064018018980925.
Lüliajalise tootluse osas on ASI muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, +0.44% 24 tunni vältel +2.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sender (ASI) – turuteave
No.3836
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 32.24K
$ 32.24K$ 32.24K
$ 3.38M
$ 3.38M$ 3.38M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
NEAR
Sender praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 32.24K 24 tunnise kauplemismahuga. ASI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.38M.
Sender (ASI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Sender tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00001479
+0.44%
30 päeva
$ -0.000772
-18.62%
60 päeva
$ -0.001091
-24.43%
90 päeva
$ -0.001076
-24.17%
Sender Hinnamuutus täna
Täna registreeris ASI muutuse $ +0.00001479 (+0.44%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Sender 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000772 (-18.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Sender 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ASI $ -0.001091 (-24.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Sender 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001076 (-24.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Sender (ASI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Sender Network is the AI protocol designed to power the intent-centric vision of Web3 and accelerate the worldwide adoption of consumer crypto.
Sender on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sender investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ASI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Sender kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sender ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Sender hinna ennustus (USD)
Kui palju on Sender (ASI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sender (ASI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sender nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Sender (ASI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Sender (ASI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Sender osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sender osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.