Sender (ASI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sender (ASI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sender (ASI) teave Sender Network is the AI protocol designed to power the intent-centric vision of Web3 and accelerate the worldwide adoption of consumer crypto. Ametlik veebisait: https://www.sender.org/ Valge raamat: https://sender-network.gitbook.io/sender-network-docs/ Plokiahela Explorer: https://nearblocks.io/zh-cn/token/token.sendertge.near?tab=transfers Ostke ASI kohe!

Sender (ASI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sender (ASI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.38M $ 5.38M $ 5.38M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.17385 $ 0.17385 $ 0.17385 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003064018018980925 $ 0.003064018018980925 $ 0.003064018018980925 Praegune hind: $ 0.005381 $ 0.005381 $ 0.005381 Lisateave Sender (ASI) hinna kohta

Sender (ASI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sender (ASI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ASI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ASI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ASI tokeni tokenoomikat, avastage ASI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ASI Kas olete huvitatud Sender (ASI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ASI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist.

Sender (ASI) hinna ajalugu ASI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ASI hinna ajalugu kohe!

ASI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ASI võiks suunduda? Meie ASI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ASI tokeni hinna ennustust kohe!

