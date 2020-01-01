Artyfact (ARTY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Artyfact (ARTY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Artyfact (ARTY) teave Artyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities. Ametlik veebisait: https://artyfact.game/ Valge raamat: https://artyfact.game/Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x617Cab4aAae1f8dfb3eE138698330776a1e1b324 Ostke ARTY kohe!

Artyfact (ARTY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Artyfact (ARTY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.60M Koguvaru: $ 24.86M Ringlev varu: $ 19.48M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.5999 Kõigi aegade madalaim: $ 0.12062367419152462 Praegune hind: $ 0.1333 Lisateave Artyfact (ARTY) hinna kohta

Artyfact (ARTY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Artyfact (ARTY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARTY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARTY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARTY tokeni tokenoomikat, avastage ARTY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ARTY Kas olete huvitatud Artyfact (ARTY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ARTY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ARTY MEXC-ist osta!

Artyfact (ARTY) hinna ajalugu ARTY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ARTY hinna ajalugu kohe!

ARTY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ARTY võiks suunduda? Meie ARTY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ARTY tokeni hinna ennustust kohe!

