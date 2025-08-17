Rohkem infot ARTY

Artyfact logo

Artyfact hind(ARTY)

1 ARTY/USD reaalajas hind:

$0.1574
+3.07%1D
USD
Artyfact (ARTY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-17 23:53:09 (UTC+8)

Artyfact (ARTY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1523
24 h madal
$ 0.1677
24 h kõrge

$ 0.1523
$ 0.1677
$ 4.504571539568279
$ 0.12062367419152462
+0.25%

+3.07%

+20.15%

+20.15%

Artyfact (ARTY) reaalajas hind on $ 0.1574. Viimase 24 tunni jooksul ARTY kaubeldud madalaim $ 0.1523 ja kõrgeim $ 0.1677 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARTYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.504571539568279 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12062367419152462.

Lüliajalise tootluse osas on ARTY muutunud +0.25% viimase tunni jooksul, +3.07% 24 tunni vältel +20.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Artyfact (ARTY) – turuteave

No.1667

$ 3.07M
$ 100.05K
$ 3.94M
19.48M
25,000,000
24,858,616
77.92%

BSC

Artyfact praegune turukapitalisatsioon on $ 3.07M $ 100.05K 24 tunnise kauplemismahuga. ARTY ringlev varu on 19.48M, mille koguvaru on 24858616. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.94M.

Artyfact (ARTY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Artyfact tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.004688+3.07%
30 päeva$ -0.0131-7.69%
60 päeva$ +0.0205+14.97%
90 päeva$ -0.1078-40.65%
Artyfact Hinnamuutus täna

Täna registreeris ARTY muutuse $ +0.004688 (+3.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Artyfact 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0131 (-7.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Artyfact 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ARTY $ +0.0205 (+14.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Artyfact 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1078 (-40.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Artyfact (ARTY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Artyfact hinnaajaloo lehte.

Mis on Artyfact (ARTY)

Artyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities.

Artyfact on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Artyfact investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ARTY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Artyfact kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Artyfact ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Artyfact hinna ennustus (USD)

Kui palju on Artyfact (ARTY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Artyfact (ARTY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Artyfact nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Artyfact hinna ennustust kohe!

Artyfact (ARTY) tokenoomika

Artyfact (ARTY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARTY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Artyfact (ARTY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Artyfact osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Artyfact osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ARTY kohalike valuutade suhtes

Artyfact ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Artyfact võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Artyfact ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Artyfact kohta

Kui palju on Artyfact (ARTY) tänapäeval väärt?
Reaalajas ARTY hind USD on 0.1574 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ARTY/USD hind?
Praegune hind ARTY/USD on $ 0.1574. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Artyfact turukapitalisatsioon?
ARTY turukapitalisatsioon on $ 3.07M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ARTY ringlev varu?
ARTY ringlev varu on 19.48M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARTY (ATH) hind?
ARTY saavutab ATH hinna summas 4.504571539568279 USD.
Mis oli kõigi aegade ARTY madalaim (ATL) hind?
ARTY nägi ATL hinda summas 0.12062367419152462 USD.
Milline on ARTY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ARTY kauplemismaht on $ 100.05K USD.
Kas ARTY sel aastal kõrgemale ka suundub?
ARTY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARTY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

