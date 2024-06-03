Artfi (ARTFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Artfi (ARTFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Artfi (ARTFI) teave Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world. Ametlik veebisait: https://artfi.world/ Valge raamat: https://artfitoken.io/Artfi-whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/home Ostke ARTFI kohe!

Artfi (ARTFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Artfi (ARTFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 440.38K $ 440.38K $ 440.38K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 130.37M $ 130.37M $ 130.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003210351040338622 $ 0.003210351040338622 $ 0.003210351040338622 Praegune hind: $ 0.003378 $ 0.003378 $ 0.003378 Lisateave Artfi (ARTFI) hinna kohta

Artfi (ARTFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Artfi (ARTFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARTFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARTFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARTFI tokeni tokenoomikat, avastage ARTFI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ARTFI Kas olete huvitatud Artfi (ARTFI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ARTFI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ARTFI MEXC-ist osta!

Artfi (ARTFI) hinna ajalugu ARTFI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ARTFI hinna ajalugu kohe!

ARTFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ARTFI võiks suunduda? Meie ARTFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ARTFI tokeni hinna ennustust kohe!

