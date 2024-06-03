ARTFI

Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world.

NimiARTFI

KohtNo.2452

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.06%

Ringlev varu130,368,000

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr0.1303%

Väljaandmise kuupäev2024-06-03 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.03 USDT

Kõigi aegade kõrgeim0.03968435458968684,2024-08-02

Madalaim hind0.003210351040338622,2025-06-21

Avalik plokiahelSUI

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...