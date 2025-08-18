Artfi (ARTFI) reaalajas hind on $ 0.003613. Viimase 24 tunni jooksul ARTFI kaubeldud madalaim $ 0.003553 ja kõrgeim $ 0.003694 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARTFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03968435458968684 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003210351040338622.
Lüliajalise tootluse osas on ARTFI muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, +0.19% 24 tunni vältel -2.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Artfi (ARTFI) – turuteave
No.2416
$ 471.02K
$ 471.02K
$ 22.11K
$ 22.11K
$ 3.61M
$ 3.61M
130.37M
130.37M
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
13.03%
2024-06-03 00:00:00
$ 0.03
$ 0.03
SUI
Artfi praegune turukapitalisatsioon on $ 471.02K$ 22.11K 24 tunnise kauplemismahuga. ARTFI ringlev varu on 130.37M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.61M.
Artfi (ARTFI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Artfi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000685
+0.19%
30 päeva
$ -0.000373
-9.36%
60 päeva
$ +0.000103
+2.93%
90 päeva
$ -0.003363
-48.21%
Artfi Hinnamuutus täna
Täna registreeris ARTFI muutuse $ +0.00000685 (+0.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Artfi 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000373 (-9.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Artfi 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ARTFI $ +0.000103 (+2.93%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Artfi 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003363 (-48.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Artfi (ARTFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting.
The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world.
Artfi hinna ennustus (USD)
Kui palju on Artfi (ARTFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Artfi (ARTFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Artfi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Artfi (ARTFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARTFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Artfi (ARTFI) ostujuhend
