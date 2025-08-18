Rohkem infot ARTFI

$0.003613
+0.19%1D
Artfi (ARTFI) reaalajas hinnagraafik
Artfi (ARTFI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.003553
24 h madal
$ 0.003694
24 h kõrge

$ 0.003553
$ 0.003694
$ 0.03968435458968684
$ 0.003210351040338622
+0.05%

+0.19%

-2.80%

-2.80%

Artfi (ARTFI) reaalajas hind on $ 0.003613. Viimase 24 tunni jooksul ARTFI kaubeldud madalaim $ 0.003553 ja kõrgeim $ 0.003694 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARTFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03968435458968684 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003210351040338622.

Lüliajalise tootluse osas on ARTFI muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, +0.19% 24 tunni vältel -2.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Artfi (ARTFI) – turuteave

No.2416

$ 471.02K
$ 22.11K
$ 3.61M
130.37M
1,000,000,000
1,000,000,000
13.03%

$ 0.03
SUI

Artfi praegune turukapitalisatsioon on $ 471.02K $ 22.11K 24 tunnise kauplemismahuga. ARTFI ringlev varu on 130.37M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.61M.

Artfi (ARTFI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Artfi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000685+0.19%
30 päeva$ -0.000373-9.36%
60 päeva$ +0.000103+2.93%
90 päeva$ -0.003363-48.21%
Artfi Hinnamuutus täna

Täna registreeris ARTFI muutuse $ +0.00000685 (+0.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Artfi 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000373 (-9.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Artfi 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ARTFI $ +0.000103 (+2.93%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Artfi 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003363 (-48.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Artfi (ARTFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Artfi hinnaajaloo lehte.

Mis on Artfi (ARTFI)

Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world.

Artfi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Artfi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ARTFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Artfi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Artfi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Artfi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Artfi (ARTFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Artfi (ARTFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Artfi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Artfi hinna ennustust kohe!

Artfi (ARTFI) tokenoomika

Artfi (ARTFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARTFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Artfi (ARTFI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Artfi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Artfi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ARTFI kohalike valuutade suhtes

1 Artfi(ARTFI)/VND
95.076095
A$0.00549176
0.00263749
0.00307105
$0.003613
RM0.01521073
0.14737427
¥0.531111
ARS$4.68609713
0.28799223
0.31617363
Rp58.27418539
5.01802344
0.20431515
￡E.0.17436338
R$0.0195102
C$0.00498594
0.43876272
5.54140262
0.14889173
Bs0.487755
$3.482932
Rs1.02349064
1.95611433
฿0.11702507
NT$0.10849839
د.إ0.01325971
Fr0.0028904
HK$0.02825366
֏1.38110538
.د.م0.03248087
$0.06817731
0.01315132
лв0.01560816
kr0.03450415
лв0.00603371
Ft1.2197488
0.0755117
د.ك0.001101965
0.01217581
kr0.03681647
$0.00606984

Artfi ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Artfi võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Artfi ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Artfi kohta

Kui palju on Artfi (ARTFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas ARTFI hind USD on 0.003613 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ARTFI/USD hind?
Praegune hind ARTFI/USD on $ 0.003613. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Artfi turukapitalisatsioon?
ARTFI turukapitalisatsioon on $ 471.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ARTFI ringlev varu?
ARTFI ringlev varu on 130.37M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARTFI (ATH) hind?
ARTFI saavutab ATH hinna summas 0.03968435458968684 USD.
Mis oli kõigi aegade ARTFI madalaim (ATL) hind?
ARTFI nägi ATL hinda summas 0.003210351040338622 USD.
Milline on ARTFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ARTFI kauplemismaht on $ 22.11K USD.
Kas ARTFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
ARTFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARTFI hinna ennustust.
