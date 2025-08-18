Arkham (ARKM) reaalajas hind on $ 0.5597. Viimase 24 tunni jooksul ARKM kaubeldud madalaim $ 0.5504 ja kõrgeim $ 0.58 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARKMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.9939637047529053 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.28693406195211785.
Lüliajalise tootluse osas on ARKM muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, -2.31% 24 tunni vältel +3.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Arkham (ARKM) – turuteave
Arkham praegune turukapitalisatsioon on $ 125.99M$ 2.38M 24 tunnise kauplemismahuga. ARKM ringlev varu on 225.10M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 559.70M.
Arkham (ARKM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Arkham tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.013254
-2.31%
30 päeva
$ -0.003
-0.54%
60 päeva
$ +0.1008
+21.96%
90 päeva
$ -0.0848
-13.16%
Arkham Hinnamuutus täna
Täna registreeris ARKM muutuse $ -0.013254 (-2.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Arkham 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003 (-0.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Arkham 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ARKM $ +0.1008 (+21.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Arkham 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0848 (-13.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Arkham (ARKM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ARKM is the Arkham platform’s native utility token. Its utility include using it as a currency to access the premium features of Arkham Intel Exchange at a discount, incentives to facilitate transactions on the intel exchange marketplace and Governance.
Arkham hinna ennustus (USD)
Arkham (ARKM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARKM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
