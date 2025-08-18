Rohkem infot ARKM

ARKM Hinnainfo

ARKM Valge raamat

ARKM Ametlik veebisait

ARKM Tokenoomika

ARKM Hinnaprognoos

ARKM Ajalugu

ARKM – ostujuhend

ARKM-usaldusraha valuutakonverter

ARKM Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Arkham logo

Arkham hind(ARKM)

1 ARKM/USD reaalajas hind:

$0.5605
$0.5605$0.5605
-2.31%1D
USD
Arkham (ARKM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:34:58 (UTC+8)

Arkham (ARKM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.5504
$ 0.5504$ 0.5504
24 h madal
$ 0.58
$ 0.58$ 0.58
24 h kõrge

$ 0.5504
$ 0.5504$ 0.5504

$ 0.58
$ 0.58$ 0.58

$ 3.9939637047529053
$ 3.9939637047529053$ 3.9939637047529053

$ 0.28693406195211785
$ 0.28693406195211785$ 0.28693406195211785

+0.52%

-2.31%

+3.09%

+3.09%

Arkham (ARKM) reaalajas hind on $ 0.5597. Viimase 24 tunni jooksul ARKM kaubeldud madalaim $ 0.5504 ja kõrgeim $ 0.58 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARKMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.9939637047529053 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.28693406195211785.

Lüliajalise tootluse osas on ARKM muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, -2.31% 24 tunni vältel +3.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Arkham (ARKM) – turuteave

No.327

$ 125.99M
$ 125.99M$ 125.99M

$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M

$ 559.70M
$ 559.70M$ 559.70M

225.10M
225.10M 225.10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.51%

ETH

Arkham praegune turukapitalisatsioon on $ 125.99M $ 2.38M 24 tunnise kauplemismahuga. ARKM ringlev varu on 225.10M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 559.70M.

Arkham (ARKM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Arkham tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.013254-2.31%
30 päeva$ -0.003-0.54%
60 päeva$ +0.1008+21.96%
90 päeva$ -0.0848-13.16%
Arkham Hinnamuutus täna

Täna registreeris ARKM muutuse $ -0.013254 (-2.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Arkham 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003 (-0.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Arkham 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ARKM $ +0.1008 (+21.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Arkham 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0848 (-13.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Arkham (ARKM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Arkham hinnaajaloo lehte.

Mis on Arkham (ARKM)

ARKM is the Arkham platform’s native utility token. Its utility include using it as a currency to access the premium features of Arkham Intel Exchange at a discount, incentives to facilitate transactions on the intel exchange marketplace and Governance.

Arkham on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Arkham investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ARKM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Arkham kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Arkham ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Arkham hinna ennustus (USD)

Kui palju on Arkham (ARKM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Arkham (ARKM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Arkham nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Arkham hinna ennustust kohe!

Arkham (ARKM) tokenoomika

Arkham (ARKM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARKM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Arkham (ARKM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Arkham osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Arkham osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ARKM kohalike valuutade suhtes

1 Arkham(ARKM)/VND
14,728.5055
1 Arkham(ARKM)/AUD
A$0.856341
1 Arkham(ARKM)/GBP
0.408581
1 Arkham(ARKM)/EUR
0.475745
1 Arkham(ARKM)/USD
$0.5597
1 Arkham(ARKM)/MYR
RM2.356337
1 Arkham(ARKM)/TRY
22.863745
1 Arkham(ARKM)/JPY
¥82.2759
1 Arkham(ARKM)/ARS
ARS$724.996201
1 Arkham(ARKM)/RUB
44.574508
1 Arkham(ARKM)/INR
48.979347
1 Arkham(ARKM)/IDR
Rp9,027.418091
1 Arkham(ARKM)/KRW
777.356136
1 Arkham(ARKM)/PHP
31.651035
1 Arkham(ARKM)/EGP
￡E.26.983137
1 Arkham(ARKM)/BRL
R$3.02238
1 Arkham(ARKM)/CAD
C$0.772386
1 Arkham(ARKM)/BDT
67.969968
1 Arkham(ARKM)/NGN
858.434278
1 Arkham(ARKM)/UAH
23.065237
1 Arkham(ARKM)/VES
Bs75.5595
1 Arkham(ARKM)/CLP
$539.5508
1 Arkham(ARKM)/PKR
Rs158.551816
1 Arkham(ARKM)/KZT
303.027177
1 Arkham(ARKM)/THB
฿18.111892
1 Arkham(ARKM)/TWD
NT$16.807791
1 Arkham(ARKM)/AED
د.إ2.054099
1 Arkham(ARKM)/CHF
Fr0.44776
1 Arkham(ARKM)/HKD
HK$4.376854
1 Arkham(ARKM)/AMD
֏213.950922
1 Arkham(ARKM)/MAD
.د.م5.031703
1 Arkham(ARKM)/MXN
$10.483181
1 Arkham(ARKM)/PLN
2.031711
1 Arkham(ARKM)/RON
лв2.417904
1 Arkham(ARKM)/SEK
kr5.339538
1 Arkham(ARKM)/BGN
лв0.934699
1 Arkham(ARKM)/HUF
Ft188.831586
1 Arkham(ARKM)/CZK
11.703327
1 Arkham(ARKM)/KWD
د.ك0.1707085
1 Arkham(ARKM)/ILS
1.886189
1 Arkham(ARKM)/NOK
kr5.686552
1 Arkham(ARKM)/NZD
$0.940296

Arkham ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Arkham võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Arkham ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Arkham kohta

Kui palju on Arkham (ARKM) tänapäeval väärt?
Reaalajas ARKM hind USD on 0.5597 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ARKM/USD hind?
Praegune hind ARKM/USD on $ 0.5597. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Arkham turukapitalisatsioon?
ARKM turukapitalisatsioon on $ 125.99M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ARKM ringlev varu?
ARKM ringlev varu on 225.10M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARKM (ATH) hind?
ARKM saavutab ATH hinna summas 3.9939637047529053 USD.
Mis oli kõigi aegade ARKM madalaim (ATL) hind?
ARKM nägi ATL hinda summas 0.28693406195211785 USD.
Milline on ARKM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ARKM kauplemismaht on $ 2.38M USD.
Kas ARKM sel aastal kõrgemale ka suundub?
ARKM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARKM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:34:58 (UTC+8)

Arkham (ARKM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ARKM/USD kalkulaator

Summa

ARKM
ARKM
USD
USD

1 ARKM = 0.5597 USD

Kauplemine: ARKM

ARKMUSDT
$0.5605
$0.5605$0.5605
-2.67%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu