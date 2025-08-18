Rohkem infot ARK

ARK logo

ARK hind(ARK)

1 ARK/USD reaalajas hind:

$0.4444
$0.4444$0.4444
-1.15%1D
USD
ARK (ARK) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 04:34:52 (UTC+8)

ARK (ARK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.4408
$ 0.4408$ 0.4408
24 h madal
$ 0.4533
$ 0.4533$ 0.4533
24 h kõrge

$ 0.4408
$ 0.4408$ 0.4408

$ 0.4533
$ 0.4533$ 0.4533

$ 10.914999961853027
$ 10.914999961853027$ 10.914999961853027

$ 0.030143199488520622
$ 0.030143199488520622$ 0.030143199488520622

+0.04%

-1.15%

-3.23%

-3.23%

ARK (ARK) reaalajas hind on $ 0.4444. Viimase 24 tunni jooksul ARK kaubeldud madalaim $ 0.4408 ja kõrgeim $ 0.4533 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 10.914999961853027 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.030143199488520622.

Lüliajalise tootluse osas on ARK muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, -1.15% 24 tunni vältel -3.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ARK (ARK) – turuteave

No.419

$ 84.74M
$ 84.74M$ 84.74M

$ 116.55K
$ 116.55K$ 116.55K

$ 84.74M
$ 84.74M$ 84.74M

190.68M
190.68M 190.68M

190,679,756
190,679,756 190,679,756

ARK

ARK praegune turukapitalisatsioon on $ 84.74M $ 116.55K 24 tunnise kauplemismahuga. ARK ringlev varu on 190.68M, mille koguvaru on 190679756. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

ARK (ARK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ARK tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00517-1.15%
30 päeva$ +0.0011+0.24%
60 päeva$ +0.0975+28.10%
90 päeva$ +0.0329+7.99%
ARK Hinnamuutus täna

Täna registreeris ARK muutuse $ -0.00517 (-1.15%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ARK 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0011 (+0.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ARK 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ARK $ +0.0975 (+28.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ARK 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0329 (+7.99%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ARK (ARK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ARK hinnaajaloo lehte.

Mis on ARK (ARK)

ARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages.

ARK on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ARK investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ARK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ARK kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ARK ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ARK hinna ennustus (USD)

Kui palju on ARK (ARK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ARK (ARK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ARK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ARK hinna ennustust kohe!

ARK (ARK) tokenoomika

ARK (ARK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ARK (ARK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ARK osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ARK osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ARK kohalike valuutade suhtes

1 ARK(ARK)/VND
11,694.386
1 ARK(ARK)/AUD
A$0.679932
1 ARK(ARK)/GBP
0.324412
1 ARK(ARK)/EUR
0.37774
1 ARK(ARK)/USD
$0.4444
1 ARK(ARK)/MYR
RM1.870924
1 ARK(ARK)/TRY
18.15374
1 ARK(ARK)/JPY
¥65.3268
1 ARK(ARK)/ARS
ARS$575.644652
1 ARK(ARK)/RUB
35.392016
1 ARK(ARK)/INR
38.889444
1 ARK(ARK)/IDR
Rp7,167.740932
1 ARK(ARK)/KRW
617.218272
1 ARK(ARK)/PHP
25.13082
1 ARK(ARK)/EGP
￡E.21.424524
1 ARK(ARK)/BRL
R$2.39976
1 ARK(ARK)/CAD
C$0.613272
1 ARK(ARK)/BDT
53.967936
1 ARK(ARK)/NGN
681.594056
1 ARK(ARK)/UAH
18.313724
1 ARK(ARK)/VES
Bs59.994
1 ARK(ARK)/CLP
$428.4016
1 ARK(ARK)/PKR
Rs125.889632
1 ARK(ARK)/KZT
240.602604
1 ARK(ARK)/THB
฿14.380784
1 ARK(ARK)/TWD
NT$13.345332
1 ARK(ARK)/AED
د.إ1.630948
1 ARK(ARK)/CHF
Fr0.35552
1 ARK(ARK)/HKD
HK$3.475208
1 ARK(ARK)/AMD
֏169.876344
1 ARK(ARK)/MAD
.د.م3.995156
1 ARK(ARK)/MXN
$8.323612
1 ARK(ARK)/PLN
1.613172
1 ARK(ARK)/RON
лв1.919808
1 ARK(ARK)/SEK
kr4.239576
1 ARK(ARK)/BGN
лв0.742148
1 ARK(ARK)/HUF
Ft149.931672
1 ARK(ARK)/CZK
9.292404
1 ARK(ARK)/KWD
د.ك0.135542
1 ARK(ARK)/ILS
1.497628
1 ARK(ARK)/NOK
kr4.515104
1 ARK(ARK)/NZD
$0.746592

ARK ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ARK võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ARK ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ARK kohta

Kui palju on ARK (ARK) tänapäeval väärt?
Reaalajas ARK hind USD on 0.4444 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ARK/USD hind?
Praegune hind ARK/USD on $ 0.4444. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ARK turukapitalisatsioon?
ARK turukapitalisatsioon on $ 84.74M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ARK ringlev varu?
ARK ringlev varu on 190.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARK (ATH) hind?
ARK saavutab ATH hinna summas 10.914999961853027 USD.
Mis oli kõigi aegade ARK madalaim (ATL) hind?
ARK nägi ATL hinda summas 0.030143199488520622 USD.
Milline on ARK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ARK kauplemismaht on $ 116.55K USD.
Kas ARK sel aastal kõrgemale ka suundub?
ARK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARK hinna ennustust.
2025-08-18 04:34:52 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

