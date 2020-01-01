ARK (ARK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ARK (ARK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ARK (ARK) teave ARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages. Ametlik veebisait: http://ark.io/ Valge raamat: https://arkscic.com/Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://arkscan.io Ostke ARK kohe!

ARK (ARK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ARK (ARK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 80.82M $ 80.82M $ 80.82M Koguvaru: $ 190.74M $ 190.74M $ 190.74M Ringlev varu: $ 190.74M $ 190.74M $ 190.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 80.82M $ 80.82M $ 80.82M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.9671 $ 1.9671 $ 1.9671 Kõigi aegade madalaim: $ 0.030143199488520622 $ 0.030143199488520622 $ 0.030143199488520622 Praegune hind: $ 0.4237 $ 0.4237 $ 0.4237 Lisateave ARK (ARK) hinna kohta

ARK (ARK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ARK (ARK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARK tokeni tokenoomikat, avastage ARK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ARK Kas olete huvitatud ARK (ARK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ARK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ARK MEXC-ist osta!

ARK (ARK) hinna ajalugu ARK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ARK hinna ajalugu kohe!

ARK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ARK võiks suunduda? Meie ARK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ARK tokeni hinna ennustust kohe!

