Arbitrum (ARB) reaalajas hind on $ 0.5462. Viimase 24 tunni jooksul ARB kaubeldud madalaim $ 0.4841 ja kõrgeim $ 0.5644 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.397491937512469 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.24501892750047008.
Lüliajalise tootluse osas on ARB muutunud -2.63% viimase tunni jooksul, -1.95% 24 tunni vältel +17.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Arbitrum (ARB) – turuteave
No.40
$ 2.81B
$ 51.70M
$ 5.46B
5.15B
10,000,000,000
0.06%
ARB
Arbitrum praegune turukapitalisatsioon on $ 2.81B$ 51.70M 24 tunnise kauplemismahuga. ARB ringlev varu on 5.15B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Arbitrum (ARB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Arbitrum tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.010867
-1.95%
30 päeva
$ +0.0752
+15.96%
60 päeva
$ +0.2476
+82.92%
90 päeva
$ +0.1557
+39.87%
Arbitrum Hinnamuutus täna
Täna registreeris ARB muutuse $ -0.010867 (-1.95%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Arbitrum 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0752 (+15.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Arbitrum 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ARB $ +0.2476 (+82.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Arbitrum 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1557 (+39.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Arbitrum is one of the largest layer-2 blockchains operating on top of Ethereum. Offchain Labs, the developer behind the Arbitrum ecosystem, announced on Wednesday it would be airdropping, or releasing for free to select individuals, $ARB, a new token designed to govern the two Arbitrum blockchains.
Arbitrum hinna ennustus (USD)
Arbitrum (ARB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.