Arbitrum logo

Arbitrum hind(ARB)

1 ARB/USD reaalajas hind:

$0.5464
-1.95%1D
USD
Arbitrum (ARB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:04:58 (UTC+8)

Arbitrum (ARB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.4841
24 h madal
$ 0.5644
24 h kõrge

$ 0.4841
$ 0.5644
$ 2.397491937512469
$ 0.24501892750047008
-2.63%

-1.95%

+17.91%

+17.91%

Arbitrum (ARB) reaalajas hind on $ 0.5462. Viimase 24 tunni jooksul ARB kaubeldud madalaim $ 0.4841 ja kõrgeim $ 0.5644 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.397491937512469 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.24501892750047008.

Lüliajalise tootluse osas on ARB muutunud -2.63% viimase tunni jooksul, -1.95% 24 tunni vältel +17.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Arbitrum (ARB) – turuteave

No.40

$ 2.81B
$ 51.70M
$ 5.46B
5.15B
10,000,000,000
0.06%

ARB

Arbitrum praegune turukapitalisatsioon on $ 2.81B $ 51.70M 24 tunnise kauplemismahuga. ARB ringlev varu on 5.15B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Arbitrum (ARB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Arbitrum tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.010867-1.95%
30 päeva$ +0.0752+15.96%
60 päeva$ +0.2476+82.92%
90 päeva$ +0.1557+39.87%
Arbitrum Hinnamuutus täna

Täna registreeris ARB muutuse $ -0.010867 (-1.95%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Arbitrum 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0752 (+15.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Arbitrum 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ARB $ +0.2476 (+82.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Arbitrum 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1557 (+39.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Arbitrum (ARB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Arbitrum hinnaajaloo lehte.

Mis on Arbitrum (ARB)

Arbitrum is one of the largest layer-2 blockchains operating on top of Ethereum. Offchain Labs, the developer behind the Arbitrum ecosystem, announced on Wednesday it would be airdropping, or releasing for free to select individuals, $ARB, a new token designed to govern the two Arbitrum blockchains.

Arbitrum on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Arbitrum investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ARB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Arbitrum kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Arbitrum ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Arbitrum hinna ennustus (USD)

Kui palju on Arbitrum (ARB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Arbitrum (ARB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Arbitrum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Arbitrum hinna ennustust kohe!

Arbitrum (ARB) tokenoomika

Arbitrum (ARB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Arbitrum (ARB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Arbitrum osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Arbitrum osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ARB kohalike valuutade suhtes

1 Arbitrum(ARB)/VND
14,373.253
1 Arbitrum(ARB)/AUD
A$0.830224
1 Arbitrum(ARB)/GBP
0.398726
1 Arbitrum(ARB)/EUR
0.46427
1 Arbitrum(ARB)/USD
$0.5462
1 Arbitrum(ARB)/MYR
RM2.299502
1 Arbitrum(ARB)/TRY
22.279498
1 Arbitrum(ARB)/JPY
¥80.2914
1 Arbitrum(ARB)/ARS
ARS$708.426862
1 Arbitrum(ARB)/RUB
43.537602
1 Arbitrum(ARB)/INR
47.797962
1 Arbitrum(ARB)/IDR
Rp8,809.676186
1 Arbitrum(ARB)/KRW
758.606256
1 Arbitrum(ARB)/PHP
30.88761
1 Arbitrum(ARB)/EGP
￡E.26.359612
1 Arbitrum(ARB)/BRL
R$2.94948
1 Arbitrum(ARB)/CAD
C$0.753756
1 Arbitrum(ARB)/BDT
66.330528
1 Arbitrum(ARB)/NGN
837.728788
1 Arbitrum(ARB)/UAH
22.508902
1 Arbitrum(ARB)/VES
Bs73.737
1 Arbitrum(ARB)/CLP
$526.5368
1 Arbitrum(ARB)/PKR
Rs154.727536
1 Arbitrum(ARB)/KZT
295.718142
1 Arbitrum(ARB)/THB
฿17.691418
1 Arbitrum(ARB)/TWD
NT$16.402386
1 Arbitrum(ARB)/AED
د.إ2.004554
1 Arbitrum(ARB)/CHF
Fr0.43696
1 Arbitrum(ARB)/HKD
HK$4.271284
1 Arbitrum(ARB)/AMD
֏208.790412
1 Arbitrum(ARB)/MAD
.د.م4.910338
1 Arbitrum(ARB)/MXN
$10.306794
1 Arbitrum(ARB)/PLN
1.988168
1 Arbitrum(ARB)/RON
лв2.359584
1 Arbitrum(ARB)/SEK
kr5.21621
1 Arbitrum(ARB)/BGN
лв0.912154
1 Arbitrum(ARB)/HUF
Ft184.39712
1 Arbitrum(ARB)/CZK
11.41558
1 Arbitrum(ARB)/KWD
د.ك0.166591
1 Arbitrum(ARB)/ILS
1.840694
1 Arbitrum(ARB)/NOK
kr5.565778
1 Arbitrum(ARB)/NZD
$0.917616

Arbitrum ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Arbitrum võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Arbitrum ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Arbitrum kohta

Kui palju on Arbitrum (ARB) tänapäeval väärt?
Reaalajas ARB hind USD on 0.5462 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ARB/USD hind?
Praegune hind ARB/USD on $ 0.5462. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Arbitrum turukapitalisatsioon?
ARB turukapitalisatsioon on $ 2.81B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ARB ringlev varu?
ARB ringlev varu on 5.15B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARB (ATH) hind?
ARB saavutab ATH hinna summas 2.397491937512469 USD.
Mis oli kõigi aegade ARB madalaim (ATL) hind?
ARB nägi ATL hinda summas 0.24501892750047008 USD.
Milline on ARB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ARB kauplemismaht on $ 51.70M USD.
Kas ARB sel aastal kõrgemale ka suundub?
ARB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARB hinna ennustust.
Arbitrum (ARB) Olulised valdkonna uudised

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

