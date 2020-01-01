Apertum (APTM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Apertum (APTM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Apertum (APTM) teave APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability. Ametlik veebisait: https://apertum.io Valge raamat: https://apertum.io/apt-whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.apertum.io Ostke APTM kohe!

Apertum (APTM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Apertum (APTM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.45M $ 20.45M $ 20.45M Koguvaru: $ 19.14M $ 19.14M $ 19.14M Ringlev varu: $ 12.46M $ 12.46M $ 12.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.45B $ 3.45B $ 3.45B Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.969 $ 1.969 $ 1.969 Kõigi aegade madalaim: $ 0.7208375990263015 $ 0.7208375990263015 $ 0.7208375990263015 Praegune hind: $ 1.642 $ 1.642 $ 1.642 Lisateave Apertum (APTM) hinna kohta

Apertum (APTM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Apertum (APTM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate APTM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: APTM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate APTM tokeni tokenoomikat, avastage APTM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust APTM Kas olete huvitatud Apertum (APTM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid APTM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas APTM MEXC-ist osta!

Apertum (APTM) hinna ajalugu APTM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage APTM hinna ajalugu kohe!

APTM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu APTM võiks suunduda? Meie APTM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake APTM tokeni hinna ennustust kohe!

