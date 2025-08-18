Rohkem infot APTM

Apertum hind(APTM)

1 APTM/USD reaalajas hind:

$1.666
$1.666$1.666
+0.06%1D
USD
Apertum (APTM) reaalajas hinnagraafik
Apertum (APTM) hinna teave (USD)

+3.80%

+3.80%

Apertum (APTM) reaalajas hind on $ 1.666. Viimase 24 tunni jooksul APTM kaubeldud madalaim $ 1.651 ja kõrgeim $ 1.7 näitab aktiivset turu volatiivsust. APTMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.972488445629584 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.7208375990263015.

Lüliajalise tootluse osas on APTM muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, +0.06% 24 tunni vältel +3.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Apertum (APTM) – turuteave

$ 20.75M
$ 20.75M$ 20.75M

$ 760.89K
$ 760.89K$ 760.89K

$ 3.50B
$ 3.50B$ 3.50B

12.46M
12.46M 12.46M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

18,656,592.495477
18,656,592.495477 18,656,592.495477

0.59%

APERTUM

Apertum praegune turukapitalisatsioon on $ 20.75M $ 760.89K 24 tunnise kauplemismahuga. APTM ringlev varu on 12.46M, mille koguvaru on 18656592.495477. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.50B.

Apertum (APTM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Apertum tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.001+0.06%
30 päeva$ +0.42+33.70%
60 päeva$ +0.663+66.10%
90 päeva$ +0.442+36.11%
Apertum Hinnamuutus täna

Täna registreeris APTM muutuse $ +0.001 (+0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Apertum 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.42 (+33.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Apertum 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus APTM $ +0.663 (+66.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Apertum 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.442 (+36.11%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Apertum (APTM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Apertum hinnaajaloo lehte.

Mis on Apertum (APTM)

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

Apertum on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Apertum investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida APTM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Apertum kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Apertum ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Apertum hinna ennustus (USD)

Kui palju on Apertum (APTM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Apertum (APTM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Apertum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Apertum hinna ennustust kohe!

Apertum (APTM) tokenoomika

Apertum (APTM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APTM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Apertum (APTM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Apertum osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Apertum osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

1 Apertum(APTM)/VND
43,840.79
1 Apertum(APTM)/AUD
A$2.53232
1 Apertum(APTM)/GBP
1.21618
1 Apertum(APTM)/EUR
1.4161
1 Apertum(APTM)/USD
$1.666
1 Apertum(APTM)/MYR
RM7.01386
1 Apertum(APTM)/TRY
67.95614
1 Apertum(APTM)/JPY
¥244.902
1 Apertum(APTM)/ARS
ARS$2,160.81866
1 Apertum(APTM)/RUB
132.79686
1 Apertum(APTM)/INR
145.79166
1 Apertum(APTM)/IDR
Rp26,870.96398
1 Apertum(APTM)/KRW
2,313.87408
1 Apertum(APTM)/PHP
94.2123
1 Apertum(APTM)/EGP
￡E.80.40116
1 Apertum(APTM)/BRL
R$8.9964
1 Apertum(APTM)/CAD
C$2.29908
1 Apertum(APTM)/BDT
202.31904
1 Apertum(APTM)/NGN
2,555.21084
1 Apertum(APTM)/UAH
68.65586
1 Apertum(APTM)/VES
Bs224.91
1 Apertum(APTM)/CLP
$1,606.024
1 Apertum(APTM)/PKR
Rs471.94448
1 Apertum(APTM)/KZT
901.98906
1 Apertum(APTM)/THB
฿53.8118
1 Apertum(APTM)/TWD
NT$50.02998
1 Apertum(APTM)/AED
د.إ6.11422
1 Apertum(APTM)/CHF
Fr1.3328
1 Apertum(APTM)/HKD
HK$13.02812
1 Apertum(APTM)/AMD
֏636.84516
1 Apertum(APTM)/MAD
.د.م14.97734
1 Apertum(APTM)/MXN
$31.43742
1 Apertum(APTM)/PLN
6.06424
1 Apertum(APTM)/RON
лв7.19712
1 Apertum(APTM)/SEK
kr15.9103
1 Apertum(APTM)/BGN
лв2.78222
1 Apertum(APTM)/HUF
Ft562.4416
1 Apertum(APTM)/CZK
34.8194
1 Apertum(APTM)/KWD
د.ك0.50813
1 Apertum(APTM)/ILS
5.61442
1 Apertum(APTM)/NOK
kr16.97654
1 Apertum(APTM)/NZD
$2.79888

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Apertum võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Apertum ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Apertum kohta

Kui palju on Apertum (APTM) tänapäeval väärt?
Reaalajas APTM hind USD on 1.666 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune APTM/USD hind?
Praegune hind APTM/USD on $ 1.666. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Apertum turukapitalisatsioon?
APTM turukapitalisatsioon on $ 20.75M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on APTM ringlev varu?
APTM ringlev varu on 12.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim APTM (ATH) hind?
APTM saavutab ATH hinna summas 1.972488445629584 USD.
Mis oli kõigi aegade APTM madalaim (ATL) hind?
APTM nägi ATL hinda summas 0.7208375990263015 USD.
Milline on APTM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine APTM kauplemismaht on $ 760.89K USD.
Kas APTM sel aastal kõrgemale ka suundub?
APTM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake APTM hinna ennustust.
Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

