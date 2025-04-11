APTM

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

NimiAPTM

KohtNo.398

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)15.18%

Ringlev varu55,294,658.438047

Maksimaalne varu2,100,000,000

Koguvaru55,619,828.393255

Ringluse määr0.0263%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim1.972488445629584,2025-04-11

Madalaim hind0.7208375990263015,2025-04-24

Avalik plokiahelAPERTUM

TutvustusAPTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
APTM/USDT
Apertum
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (APTM)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
APTM/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (APTM)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...