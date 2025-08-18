Aptos (APT) reaalajas hind on $ 4.848. Viimase 24 tunni jooksul APT kaubeldud madalaim $ 4.699 ja kõrgeim $ 4.948 näitab aktiivset turu volatiivsust. APTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 19.90315084342996 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 3.086972917064586.
Lüliajalise tootluse osas on APT muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -1.70% 24 tunni vältel +2.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Aptos (APT) – turuteave
No.36
$ 3.32B
$ 3.32B$ 3.32B
$ 12.22M
$ 12.22M$ 12.22M
$ 5.67B
$ 5.67B$ 5.67B
684.94M
684.94M 684.94M
--
----
1,170,407,933.8614898
1,170,407,933.8614898 1,170,407,933.8614898
0.08%
APTOS
Aptos praegune turukapitalisatsioon on $ 3.32B$ 12.22M 24 tunnise kauplemismahuga. APT ringlev varu on 684.94M, mille koguvaru on 1170407933.8614898. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Aptos (APT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Aptos tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.08382
-1.70%
30 päeva
$ -0.485
-9.10%
60 päeva
$ +0.493
+11.32%
90 päeva
$ -0.321
-6.22%
Aptos Hinnamuutus täna
Täna registreeris APT muutuse $ -0.08382 (-1.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Aptos 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.485 (-9.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Aptos 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus APT $ +0.493 (+11.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Aptos 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.321 (-6.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Aptos (APT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.
Aptos on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Aptos investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida APT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Aptos kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Aptos ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Aptos hinna ennustus (USD)
Kui palju on Aptos (APT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aptos (APT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aptos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Aptos (APT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Aptos (APT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Aptos osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Aptos osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.