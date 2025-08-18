Rohkem infot APT

Aptos logo

Aptos hind(APT)

1 APT/USD reaalajas hind:

$4.847
$4.847$4.847
-1.70%1D
USD
Aptos (APT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:24:47 (UTC+8)

Aptos (APT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4.699
$ 4.699$ 4.699
24 h madal
$ 4.948
$ 4.948$ 4.948
24 h kõrge

$ 4.699
$ 4.699$ 4.699

$ 4.948
$ 4.948$ 4.948

$ 19.90315084342996
$ 19.90315084342996$ 19.90315084342996

$ 3.086972917064586
$ 3.086972917064586$ 3.086972917064586

-0.50%

-1.70%

+2.84%

+2.84%

Aptos (APT) reaalajas hind on $ 4.848. Viimase 24 tunni jooksul APT kaubeldud madalaim $ 4.699 ja kõrgeim $ 4.948 näitab aktiivset turu volatiivsust. APTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 19.90315084342996 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 3.086972917064586.

Lüliajalise tootluse osas on APT muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -1.70% 24 tunni vältel +2.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Aptos (APT) – turuteave

No.36

$ 3.32B
$ 3.32B$ 3.32B

$ 12.22M
$ 12.22M$ 12.22M

$ 5.67B
$ 5.67B$ 5.67B

684.94M
684.94M 684.94M

--
----

1,170,407,933.8614898
1,170,407,933.8614898 1,170,407,933.8614898

0.08%

APTOS

Aptos praegune turukapitalisatsioon on $ 3.32B $ 12.22M 24 tunnise kauplemismahuga. APT ringlev varu on 684.94M, mille koguvaru on 1170407933.8614898. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Aptos (APT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Aptos tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.08382-1.70%
30 päeva$ -0.485-9.10%
60 päeva$ +0.493+11.32%
90 päeva$ -0.321-6.22%
Aptos Hinnamuutus täna

Täna registreeris APT muutuse $ -0.08382 (-1.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Aptos 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.485 (-9.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Aptos 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus APT $ +0.493 (+11.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Aptos 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.321 (-6.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Aptos (APT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Aptos hinnaajaloo lehte.

Mis on Aptos (APT)

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

Aptos on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Aptos investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida APT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Aptos kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Aptos ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Aptos hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aptos (APT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aptos (APT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aptos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aptos hinna ennustust kohe!

Aptos (APT) tokenoomika

Aptos (APT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Aptos (APT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Aptos osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Aptos osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

APT kohalike valuutade suhtes

1 Aptos(APT)/VND
127,575.12
1 Aptos(APT)/AUD
A$7.36896
1 Aptos(APT)/GBP
3.53904
1 Aptos(APT)/EUR
4.1208
1 Aptos(APT)/USD
$4.848
1 Aptos(APT)/MYR
RM20.41008
1 Aptos(APT)/TRY
197.74992
1 Aptos(APT)/JPY
¥712.656
1 Aptos(APT)/ARS
ARS$6,287.90448
1 Aptos(APT)/RUB
386.72496
1 Aptos(APT)/INR
424.24848
1 Aptos(APT)/IDR
Rp78,193.53744
1 Aptos(APT)/KRW
6,733.29024
1 Aptos(APT)/PHP
274.1544
1 Aptos(APT)/EGP
￡E.234.10992
1 Aptos(APT)/BRL
R$26.1792
1 Aptos(APT)/CAD
C$6.69024
1 Aptos(APT)/BDT
588.74112
1 Aptos(APT)/NGN
7,435.57152
1 Aptos(APT)/UAH
199.78608
1 Aptos(APT)/VES
Bs654.48
1 Aptos(APT)/CLP
$4,673.472
1 Aptos(APT)/PKR
Rs1,373.34144
1 Aptos(APT)/KZT
2,624.75568
1 Aptos(APT)/THB
฿157.12368
1 Aptos(APT)/TWD
NT$145.58544
1 Aptos(APT)/AED
د.إ17.79216
1 Aptos(APT)/CHF
Fr3.8784
1 Aptos(APT)/HKD
HK$37.91136
1 Aptos(APT)/AMD
֏1,853.19648
1 Aptos(APT)/MAD
.د.م43.58352
1 Aptos(APT)/MXN
$90.80304
1 Aptos(APT)/PLN
17.64672
1 Aptos(APT)/RON
лв20.94336
1 Aptos(APT)/SEK
kr46.24992
1 Aptos(APT)/BGN
лв8.09616
1 Aptos(APT)/HUF
Ft1,638.3816
1 Aptos(APT)/CZK
101.51712
1 Aptos(APT)/KWD
د.ك1.47864
1 Aptos(APT)/ILS
16.33776
1 Aptos(APT)/NOK
kr49.30416
1 Aptos(APT)/NZD
$8.14464

Aptos ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Aptos võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Aptos ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aptos kohta

Kui palju on Aptos (APT) tänapäeval väärt?
Reaalajas APT hind USD on 4.848 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune APT/USD hind?
Praegune hind APT/USD on $ 4.848. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Aptos turukapitalisatsioon?
APT turukapitalisatsioon on $ 3.32B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on APT ringlev varu?
APT ringlev varu on 684.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim APT (ATH) hind?
APT saavutab ATH hinna summas 19.90315084342996 USD.
Mis oli kõigi aegade APT madalaim (ATL) hind?
APT nägi ATL hinda summas 3.086972917064586 USD.
Milline on APT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine APT kauplemismaht on $ 12.22M USD.
Kas APT sel aastal kõrgemale ka suundub?
APT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake APT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:24:47 (UTC+8)

Aptos (APT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

