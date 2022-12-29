APT

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

NimiAPT

KohtNo.39

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0007%

Kauplemismaht/turukapital (24H)11.77%

Ringlev varu687,973,978.7065663

Maksimaalne varu

Koguvaru1,173,441,356.6100352

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim19.90315084342996,2023-01-30

Madalaim hind3.086972917064586,2022-12-29

Avalik plokiahelAPTOS

TutvustusAptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...