APE and PEPE (APEPE) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi APE and PEPE (APEPE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

APE and PEPE (APEPE) teave

A new meme that combines APE and PEPE to symbolize small investors. The APEPE community aims to bring together small investors and become a force to be reckoned with. APEPE's symbol, the community, is worth noting.

Ametlik veebisait:
https://apepe.lol/
Plokiahela Explorer:
https://polygonscan.com/token/0xa3f751662e282e83ec3cbc387d225ca56dd63d3a

APE and PEPE (APEPE) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage APE and PEPE (APEPE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 110.41M
Koguvaru:
$ 210.00T
Ringlev varu:
$ 40.07T
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 578.55M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00001
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000000922659774521
Praegune hind:
$ 0.000002755
APE and PEPE (APEPE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

APE and PEPE (APEPE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate APEPE tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

APEPE tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate APEPE tokeni tokenoomikat, avastage APEPE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust APEPE

Kas olete huvitatud APE and PEPE (APEPE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid APEPE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

APE and PEPE (APEPE) hinna ajalugu

APEPE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

APEPE – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu APEPE võiks suunduda? Meie APEPE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.