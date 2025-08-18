APE and PEPE (APEPE) reaalajas hind on $ 0.000002766. Viimase 24 tunni jooksul APEPE kaubeldud madalaim $ 0.000002652 ja kõrgeim $ 0.00000279 näitab aktiivset turu volatiivsust. APEPEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000006921315694487 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000922659774521.
Lüliajalise tootluse osas on APEPE muutunud +0.72% viimase tunni jooksul, +0.80% 24 tunni vältel -10.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
APE and PEPE (APEPE) – turuteave
APE and PEPE praegune turukapitalisatsioon on $ 110.85M$ 722.45K 24 tunnise kauplemismahuga. APEPE ringlev varu on 40.07T, mille koguvaru on 210000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 580.86M.
APE and PEPE (APEPE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse APE and PEPE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000002195
+0.80%
30 päeva
$ +0.000000813
+41.62%
60 päeva
$ +0.000001686
+156.11%
90 päeva
$ +0.000001376
+98.99%
APE and PEPE Hinnamuutus täna
Täna registreeris APEPE muutuse $ +0.00000002195 (+0.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
APE and PEPE 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000813 (+41.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
APE and PEPE 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus APEPE $ +0.000001686 (+156.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
APE and PEPE 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000001376 (+98.99%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada APE and PEPE (APEPE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
A new meme that combines APE and PEPE to symbolize small investors. The APEPE community aims to bring together small investors and become a force to be reckoned with. APEPE's symbol, the community, is worth noting.
APE and PEPE hinna ennustus (USD)
Kui palju on APE and PEPE (APEPE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie APE and PEPE (APEPE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida APE and PEPE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
APE and PEPE (APEPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet APEPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
