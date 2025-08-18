Rohkem infot ANON

Hey Anon (ANON) reaalajas hinnagraafik
Hey Anon (ANON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.171
$ 2.171$ 2.171
24 h madal
$ 2.734
$ 2.734$ 2.734
24 h kõrge

$ 2.171
$ 2.171$ 2.171

$ 2.734
$ 2.734$ 2.734

$ 24.74602845086711
$ 24.74602845086711$ 24.74602845086711

$ 1.1291481850667386
$ 1.1291481850667386$ 1.1291481850667386

+0.54%

-0.57%

+1.89%

+1.89%

Hey Anon (ANON) reaalajas hind on $ 2.579. Viimase 24 tunni jooksul ANON kaubeldud madalaim $ 2.171 ja kõrgeim $ 2.734 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 24.74602845086711 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.1291481850667386.

Lüliajalise tootluse osas on ANON muutunud +0.54% viimase tunni jooksul, -0.57% 24 tunni vältel +1.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hey Anon (ANON) – turuteave

No.750

$ 34.63M
$ 34.63M$ 34.63M

$ 122.49K
$ 122.49K$ 122.49K

$ 54.16M
$ 54.16M$ 54.16M

13.43M
13.43M 13.43M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

63.93%

SOL

Hey Anon praegune turukapitalisatsioon on $ 34.63M $ 122.49K 24 tunnise kauplemismahuga. ANON ringlev varu on 13.43M, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 54.16M.

Hey Anon (ANON) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Hey Anon tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.01477-0.57%
30 päeva$ -0.463-15.23%
60 päeva$ -1.802-41.14%
90 päeva$ -4.868-65.37%
Hey Anon Hinnamuutus täna

Täna registreeris ANON muutuse $ -0.01477 (-0.57%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Hey Anon 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.463 (-15.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Hey Anon 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ANON $ -1.802 (-41.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Hey Anon 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -4.868 (-65.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Hey Anon (ANON) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Hey Anon hinnaajaloo lehte.

Mis on Hey Anon (ANON)

HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.

Hey Anon on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hey Anon investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ANON panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Hey Anon kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hey Anon ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Hey Anon hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hey Anon (ANON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hey Anon (ANON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hey Anon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hey Anon hinna ennustust kohe!

Hey Anon (ANON) tokenoomika

Hey Anon (ANON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Hey Anon (ANON) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Hey Anon osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hey Anon osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ANON kohalike valuutade suhtes

1 Hey Anon(ANON)/VND
67,866.385
1 Hey Anon(ANON)/AUD
A$3.92008
1 Hey Anon(ANON)/GBP
1.88267
1 Hey Anon(ANON)/EUR
2.19215
1 Hey Anon(ANON)/USD
$2.579
1 Hey Anon(ANON)/MYR
RM10.85759
1 Hey Anon(ANON)/TRY
105.19741
1 Hey Anon(ANON)/JPY
¥379.113
1 Hey Anon(ANON)/ARS
ARS$3,344.98879
1 Hey Anon(ANON)/RUB
205.57209
1 Hey Anon(ANON)/INR
225.68829
1 Hey Anon(ANON)/IDR
Rp41,596.76837
1 Hey Anon(ANON)/KRW
3,581.92152
1 Hey Anon(ANON)/PHP
145.84245
1 Hey Anon(ANON)/EGP
￡E.124.46254
1 Hey Anon(ANON)/BRL
R$13.9266
1 Hey Anon(ANON)/CAD
C$3.55902
1 Hey Anon(ANON)/BDT
313.19376
1 Hey Anon(ANON)/NGN
3,955.51546
1 Hey Anon(ANON)/UAH
106.28059
1 Hey Anon(ANON)/VES
Bs348.165
1 Hey Anon(ANON)/CLP
$2,486.156
1 Hey Anon(ANON)/PKR
Rs730.57912
1 Hey Anon(ANON)/KZT
1,396.29639
1 Hey Anon(ANON)/THB
฿83.53381
1 Hey Anon(ANON)/TWD
NT$77.44737
1 Hey Anon(ANON)/AED
د.إ9.46493
1 Hey Anon(ANON)/CHF
Fr2.0632
1 Hey Anon(ANON)/HKD
HK$20.16778
1 Hey Anon(ANON)/AMD
֏985.84854
1 Hey Anon(ANON)/MAD
.د.م23.18521
1 Hey Anon(ANON)/MXN
$48.66573
1 Hey Anon(ANON)/PLN
9.38756
1 Hey Anon(ANON)/RON
лв11.14128
1 Hey Anon(ANON)/SEK
kr24.62945
1 Hey Anon(ANON)/BGN
лв4.30693
1 Hey Anon(ANON)/HUF
Ft870.6704
1 Hey Anon(ANON)/CZK
53.9011
1 Hey Anon(ANON)/KWD
د.ك0.786595
1 Hey Anon(ANON)/ILS
8.69123
1 Hey Anon(ANON)/NOK
kr26.28001
1 Hey Anon(ANON)/NZD
$4.33272

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hey Anon kohta

Kui palju on Hey Anon (ANON) tänapäeval väärt?
Reaalajas ANON hind USD on 2.579 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ANON/USD hind?
Praegune hind ANON/USD on $ 2.579. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hey Anon turukapitalisatsioon?
ANON turukapitalisatsioon on $ 34.63M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ANON ringlev varu?
ANON ringlev varu on 13.43M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANON (ATH) hind?
ANON saavutab ATH hinna summas 24.74602845086711 USD.
Mis oli kõigi aegade ANON madalaim (ATL) hind?
ANON nägi ATL hinda summas 1.1291481850667386 USD.
Milline on ANON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ANON kauplemismaht on $ 122.49K USD.
Kas ANON sel aastal kõrgemale ka suundub?
ANON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANON hinna ennustust.
Hey Anon (ANON) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

