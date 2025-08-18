Hey Anon (ANON) reaalajas hind on $ 2.579. Viimase 24 tunni jooksul ANON kaubeldud madalaim $ 2.171 ja kõrgeim $ 2.734 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 24.74602845086711 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.1291481850667386.
Lüliajalise tootluse osas on ANON muutunud +0.54% viimase tunni jooksul, -0.57% 24 tunni vältel +1.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hey Anon (ANON) – turuteave
$ 34.63M
$ 122.49K
$ 54.16M
13.43M
21,000,000
21,000,000
63.93%
SOL
Hey Anon praegune turukapitalisatsioon on $ 34.63M$ 122.49K 24 tunnise kauplemismahuga. ANON ringlev varu on 13.43M, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 54.16M.
Hey Anon (ANON) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Hey Anon tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.01477
-0.57%
30 päeva
$ -0.463
-15.23%
60 päeva
$ -1.802
-41.14%
90 päeva
$ -4.868
-65.37%
Hey Anon Hinnamuutus täna
Täna registreeris ANON muutuse $ -0.01477 (-0.57%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Hey Anon 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.463 (-15.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Hey Anon 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ANON $ -1.802 (-41.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Hey Anon 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -4.868 (-65.37%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Hey Anon (ANON) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.
Hey Anon on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hey Anon investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ANON panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Hey Anon kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hey Anon ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Hey Anon hinna ennustus (USD)
Kui palju on Hey Anon (ANON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hey Anon (ANON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hey Anon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Hey Anon (ANON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Hey Anon (ANON) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Hey Anon osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hey Anon osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
