AnkrNetwork (ANKR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AnkrNetwork (ANKR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application. Ametlik veebisait: https://www.ankr.com/ Valge raamat: https://www.ankr.com/ankr-whitepaper-2.0.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/Gq2norJ1kBemBp3mPfkgAUMhMMmnFmY4zEyi26tRcxFB

AnkrNetwork (ANKR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AnkrNetwork (ANKR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 152.90M $ 152.90M $ 152.90M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 152.90M $ 152.90M $ 152.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2162561 $ 0.2162561 $ 0.2162561 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000711080622353 $ 0.000711080622353 $ 0.000711080622353 Praegune hind: $ 0.01529 $ 0.01529 $ 0.01529 Lisateave AnkrNetwork (ANKR) hinna kohta

AnkrNetwork (ANKR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AnkrNetwork (ANKR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ANKR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ANKR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ANKR tokeni tokenoomikat, avastage ANKR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ANKR Kas olete huvitatud AnkrNetwork (ANKR) lisamisest oma portfooliosse?

AnkrNetwork (ANKR) hinna ajalugu ANKR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ANKR hinna ajalugu kohe!

ANKR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ANKR võiks suunduda? Meie ANKR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ANKR tokeni hinna ennustust kohe!

