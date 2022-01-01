Animecoin (ANIME) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Animecoin (ANIME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Animecoin (ANIME) teave Animecoin transforms the global anime industry into a community-owned creative network. As the Culture Coin of the anime industry, Animecoin powers a digital economy where one billion global fans can shape and own the future of anime. Since Azuki's launch in January 2022 as the premier Web3 anime brand, a global community has formed to build towards an open anime universe. Now, Animecoin expands this vision with a powerful mission: empowering one billion global fans to shape and own the future of anime culture. Ametlik veebisait: https://www.anime.xyz Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x4dc26fc5854e7648a064a4abd590bbe71724c277 Ostke ANIME kohe!

Animecoin (ANIME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Animecoin (ANIME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 91.28M Koguvaru: $ 10.00B Ringlev varu: $ 5.54B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 164.80M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.23 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01230881396082252 Praegune hind: $ 0.01648 Lisateave Animecoin (ANIME) hinna kohta

Animecoin (ANIME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Animecoin (ANIME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ANIME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ANIME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ANIME tokeni tokenoomikat, avastage ANIME tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ANIME Kas olete huvitatud Animecoin (ANIME) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ANIME ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ANIME MEXC-ist osta!

Animecoin (ANIME) hinna ajalugu ANIME hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ANIME hinna ajalugu kohe!

ANIME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ANIME võiks suunduda? Meie ANIME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ANIME tokeni hinna ennustust kohe!

