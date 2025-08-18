analoS (ANALOS) reaalajas hind on $ 0.000004246. Viimase 24 tunni jooksul ANALOS kaubeldud madalaim $ 0.00000365 ja kõrgeim $ 0.000004749 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANALOSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.002169233280332916 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000001860066489134.
Lüliajalise tootluse osas on ANALOS muutunud +0.07% viimase tunni jooksul, +0.07% 24 tunni vältel -5.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
analoS (ANALOS) – turuteave
analoS praegune turukapitalisatsioon on $ 348.51K$ 988.75 24 tunnise kauplemismahuga. ANALOS ringlev varu on 82.08B, mille koguvaru on 99980594226. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
analoS (ANALOS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse analoS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000000297
+0.07%
30 päeva
$ -0.00000213
-33.41%
60 päeva
$ -0.000000864
-16.91%
90 päeva
$ -0.000004624
-52.14%
analoS Hinnamuutus täna
Täna registreeris ANALOS muutuse $ +0.00000000297 (+0.07%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
analoS 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000213 (-33.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
analoS 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ANALOS $ -0.000000864 (-16.91%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
analoS 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000004624 (-52.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada analoS (ANALOS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.