Rohkem infot JTO

JTO Hinnainfo

JTO Ametlik veebisait

JTO Tokenoomika

JTO Hinnaprognoos

JTO Ajalugu

JTO – ostujuhend

JTO-usaldusraha valuutakonverter

JTO Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

JITO logo

JITO hind(JTO)

1 JTO/USD reaalajas hind:

$1.801
$1.801$1.801
+0.11%1D
USD
JITO (JTO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:20:19 (UTC+8)

JITO (JTO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.761
$ 1.761$ 1.761
24 h madal
$ 1.812
$ 1.812$ 1.812
24 h kõrge

$ 1.761
$ 1.761$ 1.761

$ 1.812
$ 1.812$ 1.812

$ 5.608309380488856
$ 5.608309380488856$ 5.608309380488856

$ 0.5362303075154018
$ 0.5362303075154018$ 0.5362303075154018

+0.38%

+0.11%

-4.56%

-4.56%

JITO (JTO) reaalajas hind on $ 1.802. Viimase 24 tunni jooksul JTO kaubeldud madalaim $ 1.761 ja kõrgeim $ 1.812 näitab aktiivset turu volatiivsust. JTOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.608309380488856 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.5362303075154018.

Lüliajalise tootluse osas on JTO muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, +0.11% 24 tunni vältel -4.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

JITO (JTO) – turuteave

No.103

$ 660.18M
$ 660.18M$ 660.18M

$ 262.76K
$ 262.76K$ 262.76K

$ 1.80B
$ 1.80B$ 1.80B

366.36M
366.36M 366.36M

999,999,679.1829177
999,999,679.1829177 999,999,679.1829177

0.01%

SOL

JITO praegune turukapitalisatsioon on $ 660.18M $ 262.76K 24 tunnise kauplemismahuga. JTO ringlev varu on 366.36M, mille koguvaru on 999999679.1829177. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

JITO (JTO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse JITO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00198+0.11%
30 päeva$ -0.176-8.90%
60 päeva$ -0.326-15.32%
90 päeva$ -0.085-4.51%
JITO Hinnamuutus täna

Täna registreeris JTO muutuse $ +0.00198 (+0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

JITO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.176 (-8.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

JITO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JTO $ -0.326 (-15.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

JITO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.085 (-4.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada JITO (JTO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe JITO hinnaajaloo lehte.

Mis on JITO (JTO)

JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

JITO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie JITO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida JTO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse JITO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie JITO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

JITO hinna ennustus (USD)

Kui palju on JITO (JTO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JITO (JTO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JITO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake JITO hinna ennustust kohe!

JITO (JTO) tokenoomika

JITO (JTO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JTO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

JITO (JTO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas JITO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust JITO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

JTO kohalike valuutade suhtes

1 JITO(JTO)/VND
47,419.63
1 JITO(JTO)/AUD
A$2.73904
1 JITO(JTO)/GBP
1.31546
1 JITO(JTO)/EUR
1.5317
1 JITO(JTO)/USD
$1.802
1 JITO(JTO)/MYR
RM7.58642
1 JITO(JTO)/TRY
73.50358
1 JITO(JTO)/JPY
¥264.894
1 JITO(JTO)/ARS
ARS$2,337.21202
1 JITO(JTO)/RUB
143.63742
1 JITO(JTO)/INR
157.69302
1 JITO(JTO)/IDR
Rp29,064.51206
1 JITO(JTO)/KRW
2,502.76176
1 JITO(JTO)/PHP
101.9031
1 JITO(JTO)/EGP
￡E.86.96452
1 JITO(JTO)/BRL
R$9.7308
1 JITO(JTO)/CAD
C$2.48676
1 JITO(JTO)/BDT
218.83488
1 JITO(JTO)/NGN
2,763.79948
1 JITO(JTO)/UAH
74.26042
1 JITO(JTO)/VES
Bs243.27
1 JITO(JTO)/CLP
$1,737.128
1 JITO(JTO)/PKR
Rs510.47056
1 JITO(JTO)/KZT
975.62082
1 JITO(JTO)/THB
฿58.36678
1 JITO(JTO)/TWD
NT$54.11406
1 JITO(JTO)/AED
د.إ6.61334
1 JITO(JTO)/CHF
Fr1.4416
1 JITO(JTO)/HKD
HK$14.09164
1 JITO(JTO)/AMD
֏688.83252
1 JITO(JTO)/MAD
.د.م16.19998
1 JITO(JTO)/MXN
$34.00374
1 JITO(JTO)/PLN
6.55928
1 JITO(JTO)/RON
лв7.78464
1 JITO(JTO)/SEK
kr17.2091
1 JITO(JTO)/BGN
лв3.00934
1 JITO(JTO)/HUF
Ft608.3552
1 JITO(JTO)/CZK
37.6618
1 JITO(JTO)/KWD
د.ك0.54961
1 JITO(JTO)/ILS
6.07274
1 JITO(JTO)/NOK
kr18.36238
1 JITO(JTO)/NZD
$3.02736

JITO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest JITO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse JITO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JITO kohta

Kui palju on JITO (JTO) tänapäeval väärt?
Reaalajas JTO hind USD on 1.802 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JTO/USD hind?
Praegune hind JTO/USD on $ 1.802. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on JITO turukapitalisatsioon?
JTO turukapitalisatsioon on $ 660.18M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JTO ringlev varu?
JTO ringlev varu on 366.36M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JTO (ATH) hind?
JTO saavutab ATH hinna summas 5.608309380488856 USD.
Mis oli kõigi aegade JTO madalaim (ATL) hind?
JTO nägi ATL hinda summas 0.5362303075154018 USD.
Milline on JTO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JTO kauplemismaht on $ 262.76K USD.
Kas JTO sel aastal kõrgemale ka suundub?
JTO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JTO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:20:19 (UTC+8)

JITO (JTO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

JTO/USD kalkulaator

Summa

JTO
JTO
USD
USD

1 JTO = 1.802 USD

Kauplemine: JTO

JTOUSDT
$1.801
$1.801$1.801
+0.05%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu