JITO (JTO) reaalajas hind on $ 1.802. Viimase 24 tunni jooksul JTO kaubeldud madalaim $ 1.761 ja kõrgeim $ 1.812 näitab aktiivset turu volatiivsust. JTOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.608309380488856 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.5362303075154018.
Lüliajalise tootluse osas on JTO muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, +0.11% 24 tunni vältel -4.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
JITO (JTO) – turuteave
No.103
$ 660.18M
$ 262.76K
$ 1.80B
366.36M
999,999,679.1829177
0.01%
SOL
JITO praegune turukapitalisatsioon on $ 660.18M$ 262.76K 24 tunnise kauplemismahuga. JTO ringlev varu on 366.36M, mille koguvaru on 999999679.1829177. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
JITO (JTO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse JITO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00198
+0.11%
30 päeva
$ -0.176
-8.90%
60 päeva
$ -0.326
-15.32%
90 päeva
$ -0.085
-4.51%
JITO Hinnamuutus täna
Täna registreeris JTO muutuse $ +0.00198 (+0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
JITO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.176 (-8.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
JITO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JTO $ -0.326 (-15.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
JITO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.085 (-4.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada JITO (JTO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.
JITO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie JITO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida JTO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse JITO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie JITO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
JITO hinna ennustus (USD)
Kui palju on JITO (JTO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JITO (JTO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JITO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
JITO (JTO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JTO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
JITO (JTO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas JITO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust JITO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.