analoS (ANALOS) tokenoomika

analoS (ANALOS) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi analoS (ANALOS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
analoS (ANALOS) teave

Grab your ANALOS and moonwalk to the moon - It’s the only way to go forward.

Ametlik veebisait:
https://www.analos.meme/
Plokiahela Explorer:
https://solscan.io/token/7iT1GRYYhEop2nV1dyCwK2MGyLmPHq47WhPGSwiqcUg5

analoS (ANALOS) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage analoS (ANALOS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 311.41K
$ 311.41K
Koguvaru:
$ 99.98B
$ 99.98B
Ringlev varu:
$ 82.08B
$ 82.08B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 379.33K
$ 379.33K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.0023
$ 0.0023
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000001860066489134
$ 0.000001860066489134
Praegune hind:
$ 0.000003794
$ 0.000003794

analoS (ANALOS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

analoS (ANALOS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate ANALOS tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

ANALOS tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate ANALOS tokeni tokenoomikat, avastage ANALOS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ANALOS

Kas olete huvitatud analoS (ANALOS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ANALOS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

analoS (ANALOS) hinna ajalugu

ANALOS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

ANALOS – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu ANALOS võiks suunduda? Meie ANALOS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.