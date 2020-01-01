analoS (ANALOS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi analoS (ANALOS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

analoS (ANALOS) teave Grab your ANALOS and moonwalk to the moon - It’s the only way to go forward. Ametlik veebisait: https://www.analos.meme/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/7iT1GRYYhEop2nV1dyCwK2MGyLmPHq47WhPGSwiqcUg5 Ostke ANALOS kohe!

analoS (ANALOS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage analoS (ANALOS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 311.41K $ 311.41K $ 311.41K Koguvaru: $ 99.98B $ 99.98B $ 99.98B Ringlev varu: $ 82.08B $ 82.08B $ 82.08B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 379.33K $ 379.33K $ 379.33K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0023 $ 0.0023 $ 0.0023 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000001860066489134 $ 0.000001860066489134 $ 0.000001860066489134 Praegune hind: $ 0.000003794 $ 0.000003794 $ 0.000003794 Lisateave analoS (ANALOS) hinna kohta

analoS (ANALOS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud analoS (ANALOS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ANALOS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ANALOS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ANALOS tokeni tokenoomikat, avastage ANALOS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ANALOS Kas olete huvitatud analoS (ANALOS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ANALOS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ANALOS MEXC-ist osta!

analoS (ANALOS) hinna ajalugu ANALOS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ANALOS hinna ajalugu kohe!

ANALOS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ANALOS võiks suunduda? Meie ANALOS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ANALOS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!