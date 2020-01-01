Amp (AMP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Amp (AMP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Amp (AMP) teave Amp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application. Ametlik veebisait: https://amp.xyz Valge raamat: https://4079620000-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbUyUOpvS5Hnfel4aMnVz%2Fuploads%2F8ZKNS6MmVMUQaiN2BidF%2FAmp%20Whitepaper.pdf?alt=media&token=66f22011-0b4c-42d7-8a2c-17eaea145ee1 Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/D559HwgjYGDYsXpmFUKxhFTEwutvS9sya1kXiyCVogCV Ostke AMP kohe!

Amp (AMP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Amp (AMP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 302.99M $ 302.99M $ 302.99M Koguvaru: $ 99.72B $ 99.72B $ 99.72B Ringlev varu: $ 84.28B $ 84.28B $ 84.28B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 359.50M $ 359.50M $ 359.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.023756 $ 0.023756 $ 0.023756 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00079463 $ 0.00079463 $ 0.00079463 Praegune hind: $ 0.003595 $ 0.003595 $ 0.003595 Lisateave Amp (AMP) hinna kohta

Amp (AMP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Amp (AMP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AMP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AMP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AMP tokeni tokenoomikat, avastage AMP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust AMP Kas olete huvitatud Amp (AMP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid AMP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas AMP MEXC-ist osta!

Amp (AMP) hinna ajalugu AMP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage AMP hinna ajalugu kohe!

AMP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AMP võiks suunduda? Meie AMP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AMP tokeni hinna ennustust kohe!

