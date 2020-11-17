AMP

Amp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application.

NimiAMP

KohtNo.163

Turulagi$0,00

Täielikult lahjendatud turukapital$0,00

Turuosa0.0001%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0,01%

Ringlev varu84 282 013 820,2134

Maksimaalne varu100 000 000 000

Koguvaru99 719 967 269,91672

Ringluse määr0.8428%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.12107848,2021-06-16

Madalaim hind0.00079463,2020-11-17

Avalik plokiahelETH

TutvustusAmp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
AMP/USDT
Amp
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (AMP)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
AMP/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (AMP)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...