Rohkem infot ALE

ALE Hinnainfo

ALE Valge raamat

ALE Ametlik veebisait

ALE Tokenoomika

ALE Hinnaprognoos

ALE Ajalugu

ALE – ostujuhend

ALE-usaldusraha valuutakonverter

ALE Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Project Ailey logo

Project Ailey hind(ALE)

1 ALE/USD reaalajas hind:

$0.5182
$0.5182$0.5182
+0.03%1D
USD
Project Ailey (ALE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:13:06 (UTC+8)

Project Ailey (ALE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.515
$ 0.515$ 0.515
24 h madal
$ 0.5188
$ 0.5188$ 0.5188
24 h kõrge

$ 0.515
$ 0.515$ 0.515

$ 0.5188
$ 0.5188$ 0.5188

$ 0.5871473345118612
$ 0.5871473345118612$ 0.5871473345118612

$ 0.10889296506695555
$ 0.10889296506695555$ 0.10889296506695555

0.00%

+0.03%

-0.90%

-0.90%

Project Ailey (ALE) reaalajas hind on $ 0.5182. Viimase 24 tunni jooksul ALE kaubeldud madalaim $ 0.515 ja kõrgeim $ 0.5188 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5871473345118612 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.10889296506695555.

Lüliajalise tootluse osas on ALE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.03% 24 tunni vältel -0.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Project Ailey (ALE) – turuteave

No.234

$ 197.04M
$ 197.04M$ 197.04M

$ 220.43K
$ 220.43K$ 220.43K

$ 518.20M
$ 518.20M$ 518.20M

380.24M
380.24M 380.24M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

38.02%

BSC

Project Ailey praegune turukapitalisatsioon on $ 197.04M $ 220.43K 24 tunnise kauplemismahuga. ALE ringlev varu on 380.24M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 518.20M.

Project Ailey (ALE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Project Ailey tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000155+0.03%
30 päeva$ -0.0225-4.17%
60 päeva$ -0.0377-6.79%
90 päeva$ -0.0597-10.34%
Project Ailey Hinnamuutus täna

Täna registreeris ALE muutuse $ +0.000155 (+0.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Project Ailey 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0225 (-4.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Project Ailey 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALE $ -0.0377 (-6.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Project Ailey 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0597 (-10.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Project Ailey (ALE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Project Ailey hinnaajaloo lehte.

Mis on Project Ailey (ALE)

Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth.

Project Ailey on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Project Ailey investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ALE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Project Ailey kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Project Ailey ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Project Ailey hinna ennustus (USD)

Kui palju on Project Ailey (ALE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Project Ailey (ALE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Project Ailey nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Project Ailey hinna ennustust kohe!

Project Ailey (ALE) tokenoomika

Project Ailey (ALE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Project Ailey (ALE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Project Ailey osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Project Ailey osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ALE kohalike valuutade suhtes

1 Project Ailey(ALE)/VND
13,636.433
1 Project Ailey(ALE)/AUD
A$0.787664
1 Project Ailey(ALE)/GBP
0.378286
1 Project Ailey(ALE)/EUR
0.44047
1 Project Ailey(ALE)/USD
$0.5182
1 Project Ailey(ALE)/MYR
RM2.181622
1 Project Ailey(ALE)/TRY
21.137378
1 Project Ailey(ALE)/JPY
¥76.1754
1 Project Ailey(ALE)/ARS
ARS$672.110582
1 Project Ailey(ALE)/RUB
41.305722
1 Project Ailey(ALE)/INR
45.347682
1 Project Ailey(ALE)/IDR
Rp8,358.063346
1 Project Ailey(ALE)/KRW
719.717616
1 Project Ailey(ALE)/PHP
29.30421
1 Project Ailey(ALE)/EGP
￡E.25.008332
1 Project Ailey(ALE)/BRL
R$2.79828
1 Project Ailey(ALE)/CAD
C$0.715116
1 Project Ailey(ALE)/BDT
62.930208
1 Project Ailey(ALE)/NGN
794.784068
1 Project Ailey(ALE)/UAH
21.355022
1 Project Ailey(ALE)/VES
Bs69.957
1 Project Ailey(ALE)/CLP
$499.5448
1 Project Ailey(ALE)/PKR
Rs146.795696
1 Project Ailey(ALE)/KZT
280.558662
1 Project Ailey(ALE)/THB
฿16.73786
1 Project Ailey(ALE)/TWD
NT$15.561546
1 Project Ailey(ALE)/AED
د.إ1.901794
1 Project Ailey(ALE)/CHF
Fr0.41456
1 Project Ailey(ALE)/HKD
HK$4.052324
1 Project Ailey(ALE)/AMD
֏198.087132
1 Project Ailey(ALE)/MAD
.د.م4.658618
1 Project Ailey(ALE)/MXN
$9.778434
1 Project Ailey(ALE)/PLN
1.886248
1 Project Ailey(ALE)/RON
лв2.238624
1 Project Ailey(ALE)/SEK
kr4.94881
1 Project Ailey(ALE)/BGN
лв0.865394
1 Project Ailey(ALE)/HUF
Ft174.94432
1 Project Ailey(ALE)/CZK
10.83038
1 Project Ailey(ALE)/KWD
د.ك0.158051
1 Project Ailey(ALE)/ILS
1.746334
1 Project Ailey(ALE)/NOK
kr5.280458
1 Project Ailey(ALE)/NZD
$0.870576

Project Ailey ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Project Ailey võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Project Ailey ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Project Ailey kohta

Kui palju on Project Ailey (ALE) tänapäeval väärt?
Reaalajas ALE hind USD on 0.5182 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ALE/USD hind?
Praegune hind ALE/USD on $ 0.5182. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Project Ailey turukapitalisatsioon?
ALE turukapitalisatsioon on $ 197.04M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ALE ringlev varu?
ALE ringlev varu on 380.24M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALE (ATH) hind?
ALE saavutab ATH hinna summas 0.5871473345118612 USD.
Mis oli kõigi aegade ALE madalaim (ATL) hind?
ALE nägi ATL hinda summas 0.10889296506695555 USD.
Milline on ALE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ALE kauplemismaht on $ 220.43K USD.
Kas ALE sel aastal kõrgemale ka suundub?
ALE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:13:06 (UTC+8)

Project Ailey (ALE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ALE/USD kalkulaator

Summa

ALE
ALE
USD
USD

1 ALE = 0.5182 USD

Kauplemine: ALE

ALEUSDT
$0.5182
$0.5182$0.5182
+0.03%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu