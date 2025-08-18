Project Ailey (ALE) reaalajas hind on $ 0.5182. Viimase 24 tunni jooksul ALE kaubeldud madalaim $ 0.515 ja kõrgeim $ 0.5188 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5871473345118612 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.10889296506695555.
Lüliajalise tootluse osas on ALE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.03% 24 tunni vältel -0.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Project Ailey (ALE) – turuteave
$ 197.04M
$ 220.43K
$ 518.20M
380.24M
1,000,000,000
1,000,000,000
38.02%
BSC
Project Ailey praegune turukapitalisatsioon on $ 197.04M$ 220.43K 24 tunnise kauplemismahuga. ALE ringlev varu on 380.24M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 518.20M.
Project Ailey (ALE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Project Ailey tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000155
+0.03%
30 päeva
$ -0.0225
-4.17%
60 päeva
$ -0.0377
-6.79%
90 päeva
$ -0.0597
-10.34%
Project Ailey Hinnamuutus täna
Täna registreeris ALE muutuse $ +0.000155 (+0.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Project Ailey 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0225 (-4.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Project Ailey 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ALE $ -0.0377 (-6.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Project Ailey 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0597 (-10.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Project Ailey (ALE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth.
Project Ailey hinna ennustus (USD)
Kui palju on Project Ailey (ALE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Project Ailey (ALE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Project Ailey nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Project Ailey (ALE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
