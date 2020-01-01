Project Ailey (ALE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Project Ailey (ALE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Project Ailey (ALE) teave Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey’s appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth. Ametlik veebisait: https://myailey.com/ Valge raamat: https://project-ailey.gitbook.io/project-ailey Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x9dCE13E71B11eb5Df66ca269bD657696587Fd4E2 Ostke ALE kohe!

Project Ailey (ALE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Project Ailey (ALE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 195.83M $ 195.83M $ 195.83M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 380.24M $ 380.24M $ 380.24M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 515.00M $ 515.00M $ 515.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.5873 $ 0.5873 $ 0.5873 Kõigi aegade madalaim: $ 0.10889296506695555 $ 0.10889296506695555 $ 0.10889296506695555 Praegune hind: $ 0.515 $ 0.515 $ 0.515 Lisateave Project Ailey (ALE) hinna kohta

Project Ailey (ALE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Project Ailey (ALE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ALE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ALE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ALE tokeni tokenoomikat, avastage ALE tokeni reaalajas hinda!

Project Ailey (ALE) hinna ajalugu ALE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ALE hinna ajalugu kohe!

ALE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ALE võiks suunduda? Meie ALE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ALE tokeni hinna ennustust kohe!

