Rohkem infot AINETWORK

AINETWORK Hinnainfo

AINETWORK Valge raamat

AINETWORK Ametlik veebisait

AINETWORK Tokenoomika

AINETWORK Hinnaprognoos

AINETWORK Ajalugu

AINETWORK – ostujuhend

AINETWORK-usaldusraha valuutakonverter

AINETWORK Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

AI Network logo

AI Network hind(AINETWORK)

1 AINETWORK/USD reaalajas hind:

$0.008332
$0.008332$0.008332
+0.28%1D
USD
AI Network (AINETWORK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:02:34 (UTC+8)

AI Network (AINETWORK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.008232
$ 0.008232$ 0.008232
24 h madal
$ 0.008433
$ 0.008433$ 0.008433
24 h kõrge

$ 0.008232
$ 0.008232$ 0.008232

$ 0.008433
$ 0.008433$ 0.008433

$ 0.7370651155252147
$ 0.7370651155252147$ 0.7370651155252147

$ 0
$ 0$ 0

+0.59%

+0.28%

-5.22%

-5.22%

AI Network (AINETWORK) reaalajas hind on $ 0.008332. Viimase 24 tunni jooksul AINETWORK kaubeldud madalaim $ 0.008232 ja kõrgeim $ 0.008433 näitab aktiivset turu volatiivsust. AINETWORKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7370651155252147 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AINETWORK muutunud +0.59% viimase tunni jooksul, +0.28% 24 tunni vältel -5.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AI Network (AINETWORK) – turuteave

No.3906

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 97.26K
$ 97.26K$ 97.26K

$ 5.83M
$ 5.83M$ 5.83M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

ETH

AI Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 97.26K 24 tunnise kauplemismahuga. AINETWORK ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 700000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

AI Network (AINETWORK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AI Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00002326+0.28%
30 päeva$ -0.000227-2.66%
60 päeva$ -0.000094-1.12%
90 päeva$ +0.000013+0.15%
AI Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris AINETWORK muutuse $ +0.00002326 (+0.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AI Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000227 (-2.66%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AI Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AINETWORK $ -0.000094 (-1.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AI Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000013 (+0.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AI Network (AINETWORK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AI Network hinnaajaloo lehte.

Mis on AI Network (AINETWORK)

AI Network seeks to become the "Internet for AI" in the Web3 era, offering a platform where individuals can seamlessly create and engage with artificial intelligence, fostering collaboration and enhancing the human experience.

AI Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AI Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida AINETWORK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AI Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AI Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AI Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on AI Network (AINETWORK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AI Network (AINETWORK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AI Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AI Network hinna ennustust kohe!

AI Network (AINETWORK) tokenoomika

AI Network (AINETWORK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AINETWORK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AI Network (AINETWORK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AI Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AI Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AINETWORK kohalike valuutade suhtes

1 AI Network(AINETWORK)/VND
219.25658
1 AI Network(AINETWORK)/AUD
A$0.01266464
1 AI Network(AINETWORK)/GBP
0.00608236
1 AI Network(AINETWORK)/EUR
0.0070822
1 AI Network(AINETWORK)/USD
$0.008332
1 AI Network(AINETWORK)/MYR
RM0.03507772
1 AI Network(AINETWORK)/TRY
0.33986228
1 AI Network(AINETWORK)/JPY
¥1.224804
1 AI Network(AINETWORK)/ARS
ARS$10.80668732
1 AI Network(AINETWORK)/RUB
0.66414372
1 AI Network(AINETWORK)/INR
0.72913332
1 AI Network(AINETWORK)/IDR
Rp134.38707796
1 AI Network(AINETWORK)/KRW
11.57214816
1 AI Network(AINETWORK)/PHP
0.4711746
1 AI Network(AINETWORK)/EGP
￡E.0.40210232
1 AI Network(AINETWORK)/BRL
R$0.0449928
1 AI Network(AINETWORK)/CAD
C$0.01149816
1 AI Network(AINETWORK)/BDT
1.01183808
1 AI Network(AINETWORK)/NGN
12.77912168
1 AI Network(AINETWORK)/UAH
0.34336172
1 AI Network(AINETWORK)/VES
Bs1.12482
1 AI Network(AINETWORK)/CLP
$8.032048
1 AI Network(AINETWORK)/PKR
Rs2.36028896
1 AI Network(AINETWORK)/KZT
4.51102812
1 AI Network(AINETWORK)/THB
฿0.26987348
1 AI Network(AINETWORK)/TWD
NT$0.25020996
1 AI Network(AINETWORK)/AED
د.إ0.03057844
1 AI Network(AINETWORK)/CHF
Fr0.0066656
1 AI Network(AINETWORK)/HKD
HK$0.06515624
1 AI Network(AINETWORK)/AMD
֏3.18499032
1 AI Network(AINETWORK)/MAD
.د.م0.07490468
1 AI Network(AINETWORK)/MXN
$0.15722484
1 AI Network(AINETWORK)/PLN
0.03032848
1 AI Network(AINETWORK)/RON
лв0.03599424
1 AI Network(AINETWORK)/SEK
kr0.0795706
1 AI Network(AINETWORK)/BGN
лв0.01391444
1 AI Network(AINETWORK)/HUF
Ft2.8128832
1 AI Network(AINETWORK)/CZK
0.1741388
1 AI Network(AINETWORK)/KWD
د.ك0.00254126
1 AI Network(AINETWORK)/ILS
0.02807884
1 AI Network(AINETWORK)/NOK
kr0.08490308
1 AI Network(AINETWORK)/NZD
$0.01399776

AI Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AI Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse AI Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AI Network kohta

Kui palju on AI Network (AINETWORK) tänapäeval väärt?
Reaalajas AINETWORK hind USD on 0.008332 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AINETWORK/USD hind?
Praegune hind AINETWORK/USD on $ 0.008332. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AI Network turukapitalisatsioon?
AINETWORK turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AINETWORK ringlev varu?
AINETWORK ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AINETWORK (ATH) hind?
AINETWORK saavutab ATH hinna summas 0.7370651155252147 USD.
Mis oli kõigi aegade AINETWORK madalaim (ATL) hind?
AINETWORK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AINETWORK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AINETWORK kauplemismaht on $ 97.26K USD.
Kas AINETWORK sel aastal kõrgemale ka suundub?
AINETWORK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AINETWORK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:02:34 (UTC+8)

AI Network (AINETWORK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

AINETWORK/USD kalkulaator

Summa

AINETWORK
AINETWORK
USD
USD

1 AINETWORK = 0.008332 USD

Kauplemine: AINETWORK

AINETWORKUSDT
$0.008332
$0.008332$0.008332
+0.59%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu