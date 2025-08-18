Rohkem infot ACM

AC Milan Fan Token hind(ACM)

$1.0933
AC Milan Fan Token (ACM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:10:29 (UTC+8)

AC Milan Fan Token (ACM) hinna teave (USD)

$ 1.0864
$ 1.134
$ 1.0864
$ 1.134
$ 24.81147881
$ 0.6952686944495973
-3.74%

AC Milan Fan Token (ACM) reaalajas hind on $ 1.0931. Viimase 24 tunni jooksul ACM kaubeldud madalaim $ 1.0864 ja kõrgeim $ 1.134 näitab aktiivset turu volatiivsust. ACMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 24.81147881 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.6952686944495973.

Lüliajalise tootluse osas on ACM muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -0.16% 24 tunni vältel -3.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

AC Milan Fan Token (ACM) – turuteave

$ 10.02M
$ 626.05K
$ 21.77M
9.17M
19,920,000
AC Milan Fan Token praegune turukapitalisatsioon on $ 10.02M $ 626.05K 24 tunnise kauplemismahuga. ACM ringlev varu on 9.17M, mille koguvaru on 19920000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

AC Milan Fan Token (ACM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse AC Milan Fan Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001862-0.16%
30 päeva$ +0.2626+31.61%
60 päeva$ +0.3299+43.22%
90 päeva$ +0.1001+10.08%
AC Milan Fan Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris ACM muutuse $ -0.001862 (-0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

AC Milan Fan Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.2626 (+31.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

AC Milan Fan Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ACM $ +0.3299 (+43.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

AC Milan Fan Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1001 (+10.08%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada AC Milan Fan Token (ACM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe AC Milan Fan Token hinnaajaloo lehte.

Mis on AC Milan Fan Token (ACM)

$ACM is the name of the only official Milan Fan Token.

AC Milan Fan Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie AC Milan Fan Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ACM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse AC Milan Fan Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie AC Milan Fan Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

AC Milan Fan Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on AC Milan Fan Token (ACM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AC Milan Fan Token (ACM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AC Milan Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake AC Milan Fan Token hinna ennustust kohe!

AC Milan Fan Token (ACM) tokenoomika

AC Milan Fan Token (ACM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ACM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AC Milan Fan Token (ACM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AC Milan Fan Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AC Milan Fan Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ACM kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest AC Milan Fan Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AC Milan Fan Token kohta

Kui palju on AC Milan Fan Token (ACM) tänapäeval väärt?
Reaalajas ACM hind USD on 1.0931 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ACM/USD hind?
Praegune hind ACM/USD on $ 1.0931. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on AC Milan Fan Token turukapitalisatsioon?
ACM turukapitalisatsioon on $ 10.02M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ACM ringlev varu?
ACM ringlev varu on 9.17M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ACM (ATH) hind?
ACM saavutab ATH hinna summas 24.81147881 USD.
Mis oli kõigi aegade ACM madalaim (ATL) hind?
ACM nägi ATL hinda summas 0.6952686944495973 USD.
Milline on ACM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ACM kauplemismaht on $ 626.05K USD.
Kas ACM sel aastal kõrgemale ka suundub?
ACM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ACM hinna ennustust.
Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

