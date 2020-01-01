AC Milan Fan Token (ACM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AC Milan Fan Token (ACM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AC Milan Fan Token (ACM) teave $ACM is the name of the only official Milan Fan Token. Ametlik veebisait: https://www.socios.com/ Plokiahela Explorer: https://chiliscan.com/token/0xF9C0F80a6c67b1B39bdDF00ecD57f2533ef5b688 Ostke ACM kohe!

AC Milan Fan Token (ACM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AC Milan Fan Token (ACM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.26M $ 9.26M $ 9.26M Koguvaru: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M Ringlev varu: $ 9.17M $ 9.17M $ 9.17M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.11M $ 20.11M $ 20.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.529 $ 5.529 $ 5.529 Kõigi aegade madalaim: $ 0.6952686944495973 $ 0.6952686944495973 $ 0.6952686944495973 Praegune hind: $ 1.0094 $ 1.0094 $ 1.0094 Lisateave AC Milan Fan Token (ACM) hinna kohta

AC Milan Fan Token (ACM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AC Milan Fan Token (ACM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ACM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ACM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ACM tokeni tokenoomikat, avastage ACM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ACM Kas olete huvitatud AC Milan Fan Token (ACM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ACM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ACM MEXC-ist osta!

AC Milan Fan Token (ACM) hinna ajalugu ACM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ACM hinna ajalugu kohe!

ACM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ACM võiks suunduda? Meie ACM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ACM tokeni hinna ennustust kohe!

