Alchemy (ACH) teave Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain. Ametlik veebisait: https://alchemypay.org/ Valge raamat: https://file.alchemytech.io/Alchemy_WP-EN.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xed04915c23f00a313a544955524eb7dbd823143d Ostke ACH kohe!

Alchemy (ACH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Alchemy (ACH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 189.93M $ 189.93M $ 189.93M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 9.40B $ 9.40B $ 9.40B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 202.10M $ 202.10M $ 202.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00133775 $ 0.00133775 $ 0.00133775 Praegune hind: $ 0.02021 $ 0.02021 $ 0.02021 Lisateave Alchemy (ACH) hinna kohta

Alchemy (ACH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Alchemy (ACH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ACH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ACH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ACH tokeni tokenoomikat, avastage ACH tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ACH Kas olete huvitatud Alchemy (ACH) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ACH ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ACH MEXC-ist osta!

Alchemy (ACH) hinna ajalugu ACH hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ACH hinna ajalugu kohe!

ACH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ACH võiks suunduda? Meie ACH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ACH tokeni hinna ennustust kohe!

