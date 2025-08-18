Mis on Alchemy (ACH)

Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain.

Alchemy (ACH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ACH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Alchemy ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Alchemy võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Alchemy kohta Kui palju on Alchemy (ACH) tänapäeval väärt? Reaalajas ACH hind USD on 0.02189 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ACH/USD hind? $ 0.02189 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ACH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Alchemy turukapitalisatsioon? ACH turukapitalisatsioon on $ 205.46M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ACH ringlev varu? ACH ringlev varu on 9.39B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ACH (ATH) hind? ACH saavutab ATH hinna summas 0.19750365 USD . Mis oli kõigi aegade ACH madalaim (ATL) hind? ACH nägi ATL hinda summas 0.00133775 USD . Milline on ACH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ACH kauplemismaht on $ 1.04M USD . Kas ACH sel aastal kõrgemale ka suundub? ACH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ACH hinna ennustust

Värsked uudised

