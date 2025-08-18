Rohkem infot ACH

Alchemy hind(ACH)

$0.02189
-1.66%1D
Alchemy (ACH) reaalajas hinnagraafik
Alchemy (ACH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02162
24 h madal
$ 0.02233
24 h kõrge

$ 0.02162
$ 0.02233
$ 0.19750365
$ 0.00133775
-0.69%

-1.66%

-4.33%

-4.33%

Alchemy (ACH) reaalajas hind on $ 0.02189. Viimase 24 tunni jooksul ACH kaubeldud madalaim $ 0.02162 ja kõrgeim $ 0.02233 näitab aktiivset turu volatiivsust. ACHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19750365 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00133775.

Lüliajalise tootluse osas on ACH muutunud -0.69% viimase tunni jooksul, -1.66% 24 tunni vältel -4.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Alchemy (ACH) – turuteave

No.227

$ 205.46M
$ 1.04M
$ 218.90M
9.39B
10,000,000,000
9,999,999,999.999989
93.86%

2020-09-07 00:00:00

ETH

Alchemy praegune turukapitalisatsioon on $ 205.46M $ 1.04M 24 tunnise kauplemismahuga. ACH ringlev varu on 9.39B, mille koguvaru on 9999999999.999989. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 218.90M.

Alchemy (ACH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Alchemy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0003695-1.66%
30 päeva$ -0.00068-3.02%
60 päeva$ +0.00272+14.18%
90 päeva$ -0.00318-12.69%
Alchemy Hinnamuutus täna

Täna registreeris ACH muutuse $ -0.0003695 (-1.66%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Alchemy 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00068 (-3.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Alchemy 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ACH $ +0.00272 (+14.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Alchemy 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00318 (-12.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Alchemy (ACH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Alchemy hinnaajaloo lehte.

Mis on Alchemy (ACH)

Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain.

Alchemy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Alchemy (ACH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Alchemy (ACH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Alchemy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Alchemy (ACH) tokenoomika

Alchemy (ACH) ostujuhend

ACH kohalike valuutade suhtes

1 Alchemy(ACH)/VND
576.03535
1 Alchemy(ACH)/AUD
A$0.0332728
1 Alchemy(ACH)/GBP
0.0159797
1 Alchemy(ACH)/EUR
0.0186065
1 Alchemy(ACH)/USD
$0.02189
1 Alchemy(ACH)/MYR
RM0.0921569
1 Alchemy(ACH)/TRY
0.8928931
1 Alchemy(ACH)/JPY
¥3.21783
1 Alchemy(ACH)/ARS
ARS$28.3915489
1 Alchemy(ACH)/RUB
1.7461653
1 Alchemy(ACH)/INR
1.9155939
1 Alchemy(ACH)/IDR
Rp353.0644667
1 Alchemy(ACH)/KRW
30.4025832
1 Alchemy(ACH)/PHP
1.2378795
1 Alchemy(ACH)/EGP
￡E.1.0570681
1 Alchemy(ACH)/BRL
R$0.118206
1 Alchemy(ACH)/CAD
C$0.0302082
1 Alchemy(ACH)/BDT
2.6583216
1 Alchemy(ACH)/NGN
33.5735686
1 Alchemy(ACH)/UAH
0.9020869
1 Alchemy(ACH)/VES
Bs2.95515
1 Alchemy(ACH)/CLP
$21.10196
1 Alchemy(ACH)/PKR
Rs6.2009992
1 Alchemy(ACH)/KZT
11.8514649
1 Alchemy(ACH)/THB
฿0.7094549
1 Alchemy(ACH)/TWD
NT$0.6573567
1 Alchemy(ACH)/AED
د.إ0.0803363
1 Alchemy(ACH)/CHF
Fr0.017512
1 Alchemy(ACH)/HKD
HK$0.1711798
1 Alchemy(ACH)/AMD
֏8.3676714
1 Alchemy(ACH)/MAD
.د.م0.1967911
1 Alchemy(ACH)/MXN
$0.4099997
1 Alchemy(ACH)/PLN
0.0796796
1 Alchemy(ACH)/RON
лв0.0945648
1 Alchemy(ACH)/SEK
kr0.2088306
1 Alchemy(ACH)/BGN
лв0.0365563
1 Alchemy(ACH)/HUF
Ft7.3977255
1 Alchemy(ACH)/CZK
0.4583766
1 Alchemy(ACH)/KWD
د.ك0.00667645
1 Alchemy(ACH)/ILS
0.0737693
1 Alchemy(ACH)/NOK
kr0.2226213
1 Alchemy(ACH)/NZD
$0.0367752

Alchemy ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Alchemy võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Alchemy ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Alchemy kohta

Kui palju on Alchemy (ACH) tänapäeval väärt?
Reaalajas ACH hind USD on 0.02189 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ACH/USD hind?
Praegune hind ACH/USD on $ 0.02189. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Alchemy turukapitalisatsioon?
ACH turukapitalisatsioon on $ 205.46M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ACH ringlev varu?
ACH ringlev varu on 9.39B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ACH (ATH) hind?
ACH saavutab ATH hinna summas 0.19750365 USD.
Mis oli kõigi aegade ACH madalaim (ATL) hind?
ACH nägi ATL hinda summas 0.00133775 USD.
Milline on ACH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ACH kauplemismaht on $ 1.04M USD.
Kas ACH sel aastal kõrgemale ka suundub?
ACH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ACH hinna ennustust.
Alchemy (ACH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

