Alchemy (ACH) reaalajas hind on $ 0.02189. Viimase 24 tunni jooksul ACH kaubeldud madalaim $ 0.02162 ja kõrgeim $ 0.02233 näitab aktiivset turu volatiivsust. ACHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19750365 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00133775.
Lüliajalise tootluse osas on ACH muutunud -0.69% viimase tunni jooksul, -1.66% 24 tunni vältel -4.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Alchemy (ACH) – turuteave
Alchemy praegune turukapitalisatsioon on $ 205.46M$ 1.04M 24 tunnise kauplemismahuga. ACH ringlev varu on 9.39B, mille koguvaru on 9999999999.999989. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 218.90M.
Alchemy (ACH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Alchemy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0003695
-1.66%
30 päeva
$ -0.00068
-3.02%
60 päeva
$ +0.00272
+14.18%
90 päeva
$ -0.00318
-12.69%
Alchemy Hinnamuutus täna
Täna registreeris ACH muutuse $ -0.0003695 (-1.66%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Alchemy 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00068 (-3.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Alchemy 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ACH $ +0.00272 (+14.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Alchemy 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00318 (-12.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain.
Alchemy (ACH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.
