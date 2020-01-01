Acala Token (ACA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Acala Token (ACA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Acala Token (ACA) teave Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala. Ametlik veebisait: https://acala.network/ Valge raamat: https://wiki.acala.network/ Plokiahela Explorer: https://acala.subscan.io/ Ostke ACA kohe!

Acala Token (ACA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Acala Token (ACA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 37.02M $ 37.02M $ 37.02M Koguvaru: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Ringlev varu: $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 50.77M $ 50.77M $ 50.77M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.9 $ 4.9 $ 4.9 Kõigi aegade madalaim: $ 0.022200074441219506 $ 0.022200074441219506 $ 0.022200074441219506 Praegune hind: $ 0.03173 $ 0.03173 $ 0.03173 Lisateave Acala Token (ACA) hinna kohta

Acala Token (ACA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Acala Token (ACA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ACA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ACA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ACA tokeni tokenoomikat, avastage ACA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ACA Kas olete huvitatud Acala Token (ACA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ACA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ACA MEXC-ist osta!

Acala Token (ACA) hinna ajalugu ACA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ACA hinna ajalugu kohe!

ACA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ACA võiks suunduda? Meie ACA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ACA tokeni hinna ennustust kohe!

