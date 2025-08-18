Mis on Acala Token (ACA)

Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.

Acala Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Acala Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida ACA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Acala Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Acala Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Acala Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Acala Token (ACA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Acala Token (ACA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Acala Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Acala Token (ACA) tokenoomika

Acala Token (ACA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ACA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Acala Token (ACA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Acala Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Acala Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ACA kohalike valuutade suhtes

Acala Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Acala Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Acala Token kohta Kui palju on Acala Token (ACA) tänapäeval väärt? Reaalajas ACA hind USD on 0.02994 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ACA/USD hind? $ 0.02994 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ACA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Acala Token turukapitalisatsioon? ACA turukapitalisatsioon on $ 34.93M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ACA ringlev varu? ACA ringlev varu on 1.17B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ACA (ATH) hind? ACA saavutab ATH hinna summas 3.100866505762959 USD . Mis oli kõigi aegade ACA madalaim (ATL) hind? ACA nägi ATL hinda summas 0.022200074441219506 USD . Milline on ACA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ACA kauplemismaht on $ 725.53K USD . Kas ACA sel aastal kõrgemale ka suundub? ACA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ACA hinna ennustust

Acala Token (ACA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

