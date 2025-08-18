Rohkem infot ACA

ACA Hinnainfo

ACA Valge raamat

ACA Ametlik veebisait

ACA Tokenoomika

ACA Hinnaprognoos

ACA Ajalugu

ACA – ostujuhend

ACA-usaldusraha valuutakonverter

ACA Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Acala Token logo

Acala Token hind(ACA)

1 ACA/USD reaalajas hind:

$0.02997
$0.02997$0.02997
-1.25%1D
USD
Acala Token (ACA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:31:29 (UTC+8)

Acala Token (ACA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02974
$ 0.02974$ 0.02974
24 h madal
$ 0.03084
$ 0.03084$ 0.03084
24 h kõrge

$ 0.02974
$ 0.02974$ 0.02974

$ 0.03084
$ 0.03084$ 0.03084

$ 3.100866505762959
$ 3.100866505762959$ 3.100866505762959

$ 0.022200074441219506
$ 0.022200074441219506$ 0.022200074441219506

-0.14%

-1.25%

+1.73%

+1.73%

Acala Token (ACA) reaalajas hind on $ 0.02994. Viimase 24 tunni jooksul ACA kaubeldud madalaim $ 0.02974 ja kõrgeim $ 0.03084 näitab aktiivset turu volatiivsust. ACAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.100866505762959 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.022200074441219506.

Lüliajalise tootluse osas on ACA muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -1.25% 24 tunni vältel +1.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Acala Token (ACA) – turuteave

No.710

$ 34.93M
$ 34.93M$ 34.93M

$ 725.53K
$ 725.53K$ 725.53K

$ 47.90M
$ 47.90M$ 47.90M

1.17B
1.17B 1.17B

1,600,000,000
1,600,000,000 1,600,000,000

ACALA

Acala Token praegune turukapitalisatsioon on $ 34.93M $ 725.53K 24 tunnise kauplemismahuga. ACA ringlev varu on 1.17B, mille koguvaru on 1600000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Acala Token (ACA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Acala Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0003794-1.25%
30 päeva$ -0.00021-0.70%
60 päeva$ +0.00402+15.50%
90 päeva$ -0.00376-11.16%
Acala Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris ACA muutuse $ -0.0003794 (-1.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Acala Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00021 (-0.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Acala Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ACA $ +0.00402 (+15.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Acala Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00376 (-11.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Acala Token (ACA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Acala Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Acala Token (ACA)

Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.

Acala Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Acala Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ACA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Acala Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Acala Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Acala Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Acala Token (ACA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Acala Token (ACA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Acala Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Acala Token hinna ennustust kohe!

Acala Token (ACA) tokenoomika

Acala Token (ACA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ACA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Acala Token (ACA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Acala Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Acala Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ACA kohalike valuutade suhtes

1 Acala Token(ACA)/VND
787.8711
1 Acala Token(ACA)/AUD
A$0.0458082
1 Acala Token(ACA)/GBP
0.0218562
1 Acala Token(ACA)/EUR
0.025449
1 Acala Token(ACA)/USD
$0.02994
1 Acala Token(ACA)/MYR
RM0.1260474
1 Acala Token(ACA)/TRY
1.223049
1 Acala Token(ACA)/JPY
¥4.40118
1 Acala Token(ACA)/ARS
ARS$38.7821802
1 Acala Token(ACA)/RUB
2.3844216
1 Acala Token(ACA)/INR
2.6200494
1 Acala Token(ACA)/IDR
Rp482.9031582
1 Acala Token(ACA)/KRW
41.5830672
1 Acala Token(ACA)/PHP
1.693107
1 Acala Token(ACA)/EGP
￡E.1.4434074
1 Acala Token(ACA)/BRL
R$0.161676
1 Acala Token(ACA)/CAD
C$0.0413172
1 Acala Token(ACA)/BDT
3.6359136
1 Acala Token(ACA)/NGN
45.9201756
1 Acala Token(ACA)/UAH
1.2338274
1 Acala Token(ACA)/VES
Bs4.0419
1 Acala Token(ACA)/CLP
$28.86216
1 Acala Token(ACA)/PKR
Rs8.4814032
1 Acala Token(ACA)/KZT
16.2098154
1 Acala Token(ACA)/THB
฿0.9688584
1 Acala Token(ACA)/TWD
NT$0.8990982
1 Acala Token(ACA)/AED
د.إ0.1098798
1 Acala Token(ACA)/CHF
Fr0.023952
1 Acala Token(ACA)/HKD
HK$0.2341308
1 Acala Token(ACA)/AMD
֏11.4448644
1 Acala Token(ACA)/MAD
.د.م0.2691606
1 Acala Token(ACA)/MXN
$0.5607762
1 Acala Token(ACA)/PLN
0.1086822
1 Acala Token(ACA)/RON
лв0.1293408
1 Acala Token(ACA)/SEK
kr0.2856276
1 Acala Token(ACA)/BGN
лв0.0499998
1 Acala Token(ACA)/HUF
Ft10.1011572
1 Acala Token(ACA)/CZK
0.6260454
1 Acala Token(ACA)/KWD
د.ك0.0091317
1 Acala Token(ACA)/ILS
0.1008978
1 Acala Token(ACA)/NOK
kr0.3041904
1 Acala Token(ACA)/NZD
$0.0502992

Acala Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Acala Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Acala Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Acala Token kohta

Kui palju on Acala Token (ACA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ACA hind USD on 0.02994 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ACA/USD hind?
Praegune hind ACA/USD on $ 0.02994. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Acala Token turukapitalisatsioon?
ACA turukapitalisatsioon on $ 34.93M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ACA ringlev varu?
ACA ringlev varu on 1.17B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ACA (ATH) hind?
ACA saavutab ATH hinna summas 3.100866505762959 USD.
Mis oli kõigi aegade ACA madalaim (ATL) hind?
ACA nägi ATL hinda summas 0.022200074441219506 USD.
Milline on ACA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ACA kauplemismaht on $ 725.53K USD.
Kas ACA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ACA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ACA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:31:29 (UTC+8)

Acala Token (ACA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ACA/USD kalkulaator

Summa

ACA
ACA
USD
USD

1 ACA = 0.02994 USD

Kauplemine: ACA

ACAUSDT
$0.02997
$0.02997$0.02997
-1.51%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu