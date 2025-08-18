Acala Token (ACA) reaalajas hind on $ 0.02994. Viimase 24 tunni jooksul ACA kaubeldud madalaim $ 0.02974 ja kõrgeim $ 0.03084 näitab aktiivset turu volatiivsust. ACAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.100866505762959 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.022200074441219506.
Lüliajalise tootluse osas on ACA muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -1.25% 24 tunni vältel +1.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Acala Token (ACA) – turuteave
No.710
$ 34.93M
$ 34.93M$ 34.93M
$ 725.53K
$ 725.53K$ 725.53K
$ 47.90M
$ 47.90M$ 47.90M
1.17B
1.17B 1.17B
1,600,000,000
1,600,000,000 1,600,000,000
ACALA
Acala Token praegune turukapitalisatsioon on $ 34.93M$ 725.53K 24 tunnise kauplemismahuga. ACA ringlev varu on 1.17B, mille koguvaru on 1600000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Acala Token (ACA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Acala Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0003794
-1.25%
30 päeva
$ -0.00021
-0.70%
60 päeva
$ +0.00402
+15.50%
90 päeva
$ -0.00376
-11.16%
Acala Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris ACA muutuse $ -0.0003794 (-1.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Acala Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00021 (-0.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Acala Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ACA $ +0.00402 (+15.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Acala Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00376 (-11.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Acala Token (ACA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.
Acala Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Acala Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ACA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Acala Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Acala Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Acala Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Acala Token (ACA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Acala Token (ACA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Acala Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Acala Token (ACA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ACA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Acala Token (ACA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Acala Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Acala Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.