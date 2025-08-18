Mis on AAST (AAST)

AAST is the native Token of Afriq Arbitrage System, a digital currency trading platform that uses high-frequency trading and algorithms to automatically buy cryptocurrencies at low prices and sell them at higher prices to generate returns. Built on Binance Smart Chain, AAST is a digital store of value and a medium of exchange. The token serves as a payment gateway powering the daily Return on Investment of the numerous investors on the arbitrage arm of the ecosystem thereby advancing the frontiers of digital access and literacy among its vast community. Leveraging AI and decentralized finance (DeFi), AAST takes the global adoption of crypto currencies to a new level by providing holders the opportunity to acquire digital gadgets and property from AAS conglomerates without borders. Its primary goals are to establish a convenient, secure, fast, and decentralized payment solution that leverages the benefits of these emerging technologies and to channel resources towards various charitable initiatives.

AAST on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



AAST hinna ennustus (USD)

Kui palju on AAST (AAST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie AAST (AAST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida AAST nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

AAST (AAST) tokenoomika

AAST (AAST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AAST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

AAST (AAST) ostujuhend

Kas otsite, kuidas AAST osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust AAST osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

AAST kohalike valuutade suhtes

1 AAST(AAST)/VND ₫ -- 1 AAST(AAST)/AUD A$ -- 1 AAST(AAST)/GBP ￡ -- 1 AAST(AAST)/EUR € -- 1 AAST(AAST)/USD $ -- 1 AAST(AAST)/MYR RM -- 1 AAST(AAST)/TRY ₺ -- 1 AAST(AAST)/JPY ¥ -- 1 AAST(AAST)/ARS ARS$ -- 1 AAST(AAST)/RUB ₽ -- 1 AAST(AAST)/INR ₹ -- 1 AAST(AAST)/IDR Rp -- 1 AAST(AAST)/KRW ₩ -- 1 AAST(AAST)/PHP ₱ -- 1 AAST(AAST)/EGP ￡E. -- 1 AAST(AAST)/BRL R$ -- 1 AAST(AAST)/CAD C$ -- 1 AAST(AAST)/BDT ৳ -- 1 AAST(AAST)/NGN ₦ -- 1 AAST(AAST)/UAH ₴ -- 1 AAST(AAST)/VES Bs -- 1 AAST(AAST)/CLP $ -- 1 AAST(AAST)/PKR Rs -- 1 AAST(AAST)/KZT ₸ -- 1 AAST(AAST)/THB ฿ -- 1 AAST(AAST)/TWD NT$ -- 1 AAST(AAST)/AED د.إ -- 1 AAST(AAST)/CHF Fr -- 1 AAST(AAST)/HKD HK$ -- 1 AAST(AAST)/AMD ֏ -- 1 AAST(AAST)/MAD .د.م -- 1 AAST(AAST)/MXN $ -- 1 AAST(AAST)/PLN zł -- 1 AAST(AAST)/RON лв -- 1 AAST(AAST)/SEK kr -- 1 AAST(AAST)/BGN лв -- 1 AAST(AAST)/HUF Ft -- 1 AAST(AAST)/CZK Kč -- 1 AAST(AAST)/KWD د.ك -- 1 AAST(AAST)/ILS ₪ -- 1 AAST(AAST)/NOK kr -- 1 AAST(AAST)/NZD $ --

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AAST kohta Kui palju on AAST (AAST) tänapäeval väärt? Reaalajas AAST hind USD on -- USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AAST/USD hind? -- . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AAST/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AAST turukapitalisatsioon? AAST turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AAST ringlev varu? AAST ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AAST (ATH) hind? AAST saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade AAST madalaim (ATL) hind? AAST nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on AAST kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AAST kauplemismaht on -- USD . Kas AAST sel aastal kõrgemale ka suundub? AAST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AAST hinna ennustust

AAST (AAST) Olulised valdkonna uudised

