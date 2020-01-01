Ancient8 (A8) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ancient8 (A8) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ancient8 (A8) teave Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally. Ametlik veebisait: https://ancient8.gg Valge raamat: https://docs.ancient8.gg/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x3E5A19c91266aD8cE2477B91585d1856B84062dF Ostke A8 kohe!

Ancient8 (A8) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ancient8 (A8) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 38.46M $ 38.46M $ 38.46M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 348.45M $ 348.45M $ 348.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 110.38M $ 110.38M $ 110.38M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.49563 $ 0.49563 $ 0.49563 Kõigi aegade madalaim: $ 0.061919935797642725 $ 0.061919935797642725 $ 0.061919935797642725 Praegune hind: $ 0.11038 $ 0.11038 $ 0.11038 Lisateave Ancient8 (A8) hinna kohta

Ancient8 (A8) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ancient8 (A8) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate A8 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: A8 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate A8 tokeni tokenoomikat, avastage A8 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust A8 Kas olete huvitatud Ancient8 (A8) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid A8 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas A8 MEXC-ist osta!

Ancient8 (A8) hinna ajalugu A8 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage A8 hinna ajalugu kohe!

A8 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu A8 võiks suunduda? Meie A8 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake A8 tokeni hinna ennustust kohe!

